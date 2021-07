TikTok aux utilisateurs | Invezz

La populaire plate-forme de médias sociaux TikTok a lancé une offensive contre les promoteurs de produits de services financiers, tels que le trading d’actions, l’achat immédiat, le paiement ultérieur et les crypto-monnaies.

Selon la nouvelle mise à jour, la plateforme veut arrêter la vague croissante de fraudes et d’investissements inappropriés à haut risque dans les réseaux sociaux.

Cependant, la nouvelle répression aura également un impact direct sur les sociétés financières qui font de véritables affaires.

Les fintechs et les banques ont intensifié leurs intérêts pour s’associer à des influenceurs sur TikTok pour faire connaître leurs services. Plus précisément, Revolut et Monzo ont été très actifs sur la plate-forme de médias sociaux. De plus, la popularité de l’application de contenu et d’économies Plum augmente en raison des activités promotionnelles des influenceurs sur TikTok.

Cependant, la nouvelle règle réduira ces activités sur la plateforme. Le rapport sur la règle a déclaré qu’elle vise à mettre fin à la menace croissante posée par les activités d’investissement à haut risque sur les réseaux sociaux.

La plateforme affirme que la plupart de ces activités ne favorisent rien de tangible, mais uniquement des stratagèmes, des escroqueries et des fraudes. La plate-forme a noté qu’elle a exigé l’interdiction de la plupart de ses activités, ce qui peut également affecter les sociétés financières légitimes. TikTok maintient toujours l’option de publicité sur sa plate-forme. Mais cette fois, la plateforme supprimera les influenceurs, ce qui est le vrai problème.

Les influenceurs reçoivent généralement des frais fixes pour leur approbation de certains dApps, échanges, devises et produits connexes.

Selon la politique de publicité, les sociétés de services financiers peuvent faire de la publicité auprès d’utilisateurs spécifiques de plus de 18 ans. Mais les publicités pour les crypto-monnaies et les actifs numériques ne sont plus autorisées sur la plate-forme.

De nombreuses entreprises faisant des affaires liées aux crypto-monnaies utilisent des influenceurs pour atteindre les utilisateurs et étendre leurs marques. Avec cette nouvelle règle, elle aura un impact énorme sur l’industrie. Sans la possibilité de payer TikTok pour de la publicité ou de payer des influenceurs, les jours de la crypto sur la plateforme sont comptés.

Dans un commentaire, ils ont dit à Invezz dans un communiqué :

Mes excuses si je vous ai dérangé le week-end. J’ai pensé que cette nouvelle pourrait être intéressante pour votre équipe. TikTok a annoncé vendredi que certains types de publicités ne seraient plus autorisés sur sa plateforme. En vertu de la politique de contenu de marque de TikTok, la promotion de tous les produits et services financiers est désormais interdite dans le monde.

Mes experts Oleg Bevz, directeur marketing chez Blockster et Tatyana Shpakovych, chef de produit chez Blockster, un réseau social complet dédié aux communautés crypto-monnaie et blockchain, ont donné leur point de vue à ce sujet. Oleg Bevz’TikTok interdisant les publicités liées à la cryptographie ne semble pas le moins surprenant. Cela prouve une fois de plus que malgré une adoption croissante, les crypto-monnaies sont toujours boudées par un certain nombre d’entreprises traditionnelles.

Les entreprises traditionnelles avec une approche commerciale plus conservatrice essaient de rester à l’écart du changement et des choses qu’elles ne peuvent pas contrôler entièrement, dans ce cas les crypto-monnaies, qui sont indûment liées à la fraude et aux activités criminelles dans de nombreux esprits. Je pense que l’industrie de la cryptographie n’en bénéficiera que. interdiction. Il grandit vite, riche à tous points de vue. De plus en plus de personnes et d’entités s’intéressent aux crypto-monnaies, et si les entreprises traditionnelles continuent de les rejeter, l’industrie dirigera toutes les ressources vers l’intérieur, entraînant son propre développement.

Tatyana Shpakovych : Il est clair que TikTok se méfie de l’utilisation généralisée d’escroqueries et de projets frauduleux, car il dispose également de nombreuses techniques qui peuvent rendre n’importe quel projet viral en un rien de temps. Comme nous pouvons le voir dans l’annonce officielle, la nouvelle interdiction s’applique non seulement aux crypto-monnaies mais également à de nombreux types de services financiers en général. Malheureusement, cela ferme également la possibilité de faire de la publicité, même pour les entreprises autorisées.

À mon avis, ce serait une meilleure option de ne pas éliminer complètement la possibilité de publicité pour ces industries, mais de développer des mécanismes de vérification plus sophistiqués et éventuellement d’introduire une modération plus complète. Ainsi, les utilisateurs seraient assurés que le contenu qu’ils reçoivent est sécurisé, tandis que les entreprises profiteraient toujours de la portée mondiale offerte par la plate-forme.