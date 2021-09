TikTok balaie ! C’est votre nombre incroyable d’utilisateurs mensuels

30/09/2021 à 16h11 CEST

Près de cinq ans après la fermeture de Vine par Twitter – en raison de son manque de succès et de revenus commerciaux – TikTok a atteint la marque convoitée de 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels. La société a annoncé cette incroyable réalisation dans un article de blog lundi.

Pouvoir attirer 1 milliard d’utilisateurs sur n’importe quelle plateforme est un exploit de taille. Cependant, la montée en popularité de TikTok est impressionnante si l’on considère qu’il y a presque exactement un an, le L’administration Trump Il a menacé d’interdire l’application si ByteDance, la société mère de TikTok basée à Pékin, ne la vendait pas à un acheteur américain. Tout était dans la peur, à cause de la chute de Trump aux élections présidentielles.

Ainsi, la vitesse avec laquelle TikTok a accompli l’exploit est incroyable. L’application n’est largement disponible que depuis 2018, même si elle était déjà téléchargeable sur certains marchés spécifiques dès 2017. Il a fallu à Instagram près de huit ans après son lancement initial et près de six ans après son acquisition par Facebook en 2012 avant de franchir le seuil. d’un milliard d’utilisateurs. Bien sûr, Internet était un endroit plus petit et moins massif, après tout, les smartphones n’étaient pas encore entrés en panne