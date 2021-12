TikTok bat Google en tant que site Web le plus visité au monde en 2021

TikTok a détrôné Google en tant que domaine le plus populaire au monde en 2021, clôturant l’année avec plus de trafic que le géant de la recherche. C’était selon le classement des meilleurs domaines de la société de sécurité Web Cloudflare pour cette année, qui a vu des remaniements intéressants.

Le dernier rapport Year in Review de Cloudflare, via son service Cloudflare Radar, a révélé que TikTok avait décroché la première place de Google. Pour la plate-forme de musique vidéo, le classement est une sacrée montée par rapport à l’année dernière où elle n’avait atterri qu’à la septième place, avec Google.com en tête. Cela vaut la peine que le domaine de Google couvre les activités Web sur ses autres propriétés, notamment Maps, Translate, Photos, Flights, Books et News.

TikTok a également dépassé Facebook en tant que plate-forme de médias sociaux la plus populaire, ce dernier se classant troisième du classement. Microsoft est également derrière Facebook, suivi par Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp dans cet ordre particulier.

La plate-forme a pris de l’importance l’année dernière après le début de la pandémie, avec des gens coincés à la maison et à la recherche de divertissement via l’application TikTok. En septembre, il a signalé plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois et a même éclipsé Facebook comme l’application la plus téléchargée au monde sur les appareils mobiles, y compris les iPhones et les téléphones Android.

Cloudflare a déclaré que TikTok avait pris les devants pendant quelques jours en février, mars et mai. Cependant, le service a obtenu la première place la plupart des jours après le 10 août. « Il y avait des jours où Google était n ° 1, mais octobre et novembre étaient principalement les jours de TikTok, y compris Thanksgiving (25 novembre) et Black Friday (26 novembre), » Cloudflare a ajouté.

Cependant, le classement peut ne pas être représentatif de l’ensemble du tableau. Cloudflare a noté que son « classement est dérivé de notre résolveur DNS public 1.1.1.1 et qu’il n’est donc pas lié au nombre d’utilisateurs ou de visiteurs uniques qu’il reçoit par mois ». Cela implique que le classement ne représente qu’une partie du trafic total vers ces domaines.

