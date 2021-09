TikTok bat YouTube en temps de visionnage moyen

in

09/07/2021 à 09:19 CEST

SPORT.es

Les utilisateurs d’applications au Royaume-Uni et aux États-Unis passent plus de temps sur TikTok que sur YouTubepropose un nouveau rapport. Les données de la société de surveillance des applications App Annie indiquent que le temps moyen par utilisateur passé sur les applications est plus élevé pour TikTok, ce qui indique des niveaux d’engagement élevés.

L’application Annie a caractérisé TikTok comme ayant “révolutionné le paysage du streaming et des réseaux sociaux”. Cependant, YouTube occupe la première place pour le temps total passé, pas par utilisateur, car il compte beaucoup plus d’utilisateurs dans l’ensemble. Le géant de la vidéo appartenant à Google compte environ deux milliards d’utilisateurs mensuels, tandis que les chiffres publics les plus récents de TikTok suggèrent qu’il en comptait environ 700 millions à la mi-2020.

La métrique “temps passé” dans votre rapport ne prend en compte que les téléphones AndroidMais cela n’inclut pas non plus la Chine, où TikTok, connu localement sous le nom de Douyin, est une application majeure.