Cela ne pourrait pas être plus simple (Photo : TikTok/@yazblends)

Grâce à TikTok, nous connaissons tous beaucoup plus d’astuces capillaires et beauté.

Que ce soit comment boucler nos cheveux avec une robe de chambre (ou un bol), ou comment clouer un eye-liner ailé.

Mais maintenant, une nouvelle coupe de cheveux de cinq minutes fait le tour, montrant comment obtenir un coup d’éclat professionnel.

Et il ne nécessite aucun outil de beauté spécialisé, comme un Dyson Airwrap. En fait, tout ce dont vous avez besoin est un sèche-cheveux.

La vidéo a été partagée par l’utilisateur de TikTok @yazblends – qui est elle-même coiffeuse.

Il a été posté il y a à peine trois jours et a déjà été vu plus de six millions de fois.

Faites tourner (Photo: @yazblends/TikTok)

La technique consiste à tordre les cheveux puis à appliquer de la chaleur et à les laisser reposer – pour un magnifique brushing qui peut être un look de jour ou de nuit.

Comme on le voit dans sa vidéo, la méthode de Yaz consiste à diviser les cheveux en deux sections et à les tordre loin du visage.

Ensuite, elle passe le sèche-cheveux sur les torsades et les laisse reposer pendant 1 à 2 minutes.

Suite à cela, elle dénoue les cheveux et passe ses doigts à travers pour libérer les films.

Le résultat est un mouvement magnifique qui donne l’impression que vous êtes sorti tout droit du salon.

Bien sûr, il va sans dire que c’est une bonne idée d’appliquer une protection thermique avant de le faire – pour garder vos cheveux aussi sains que possible.

Yaz ajoute qu’il est bon de faire ce hack lorsque les cheveux sont déjà secs et que le sèche-cheveux doit également être réglé à chaud.

Prêt en quelques minutes (Photo : TikTok/@yazblends)

Plus : Beauté



Naturellement, les amateurs de beauté ont été époustouflés par le hack simple mais efficace.

Une personne a répondu : « J’ai perdu tellement de temps à boucler avec une brosse ronde.

« Wow, cela ressemble au Dyson Airwrap mais ne coûte pas 600 $ », ajoute quelqu’un d’autre.

Alors que d’autres ont soutenu l’astuce éprouvée.

Un autre a écrit : « Je fais ça quand je suis paresseux, pour me sécher les cheveux au sèche-cheveux. »

‘Je fais ça tout le temps! Je mouille un peu mes cheveux pour tenir les boucles », a ajouté quelqu’un d’autre.

