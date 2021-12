TikTok Charts pour 2021 – La musique la plus populaire de l’année

Crédit photo : TikTok

Jetez un œil aux charts TikTok pour 2021 – quelle musique était la plus populaire et qui a fait ses débuts cette année.

TikTok a poursuivi sa croissance dominante en tant que plate-forme de médias sociaux privilégiée pour les amateurs de musique. ByteDance dit que 430 chansons ont dépassé le milliard de vues de vidéos sur TikTok cette année. C’est plus de trois fois le nombre de chansons qui ont franchi ce seuil en 2020. 175 chansons qui figuraient dans les charts TikTok en 2021 ont également figuré sur le Billboard Hot 100. (Deux fois plus que l’année dernière.)

Ole Obermann, responsable mondial de la musique pour TikTok, affirme que la plate-forme continue d’ouvrir la voie à de nouveaux artistes. « Des Beatles aux chants de marins, de J. Balvin à ABBA et bien sûr qui peut oublier l’entrée de Taylor Swift – les 12 derniers mois ont fourni tellement de moments musicaux, inspiré notre communauté d’un milliard et montré au monde que la musique commence et continue de vivre. TIC Tac. »

Selon une récente étude de MRC Data, 75 % des utilisateurs de TikTok aux États-Unis déclarent utiliser le service pour découvrir de nouveaux artistes. 63% disent qu’ils entendent toujours de la nouvelle musique qu’ils n’ont jamais entendue auparavant sur la plate-forme. Voici donc un aperçu des meilleurs nouveaux artistes émergents sur TikTok, par ordre alphabétique.

TikTok Charts 2021 – Artistes émergentsAmaarae (Ghana/US)Baby Tate (US)bbno$ (Canada)CKay (Nigeria)Cochise (US)Coi Leray (US)Doechii (US)Eyedress (Philippines)Feid (Colombie)Jay Wheeler (Puerto) Rico)Kali (États-Unis)Magdelena Bay (États-Unis)Måneskin (Italie)Navos (Royaume-Uni)PinkPantheress (Royaume-Uni)RealestK (Canada)Saucy Santana (États-Unis)Shygirl (Royaume-Uni)TisaCoréen (États-Unis)YungManny (États-Unis)Qui a eu le plus d’écoutes de catalogue sur TikTok en 2021 ?

Megan The Stallion a accumulé le plus de vues de catalogue de tous les artistes sur TikTok en 2020. La reine a conservé son titre en 2021. Des chansons comme « Cognac Queen », « Thot Sh*t » et « Cry Baby » ont aidé le rappeur basé à Houston. conserve son titre d’artiste avec le plus d’écoutes au catalogue sur TikTok.

Doja Cat a également suivi l’acte répété de Megan Thee Stallion en remportant la deuxième place en 2020 et 2021. Olivia Rodrigo a décroché la troisième place grâce au «permis de conduire».

Meilleurs artistes sur TikTok Charts pour 2021Megan Thee StallionDoja CatPoppHunnaOlivia RodrigoCardi BYungMannySoulja BoyDrakeKevin GatesCoi Leray

TikTok inspire également une nouvelle génération de mélomanes à rechercher ce qu’il appelle des tubes « vintage ». Tout comme le succès de Fleetwood Mac à nouveau dans les charts en 2020, TikTok a aidé ces chansons à atteindre de nouvelles oreilles plus jeunes.

« Rasputin » – Boney M. « The Hustle » – Van McCoy »Zanzibar » – Billy Joel »Careless Whisper » – George Michael »Whatta Man (EP Version) »- Salt N’ Pepa »It’s Tricky »- Run-DMC »Plus Than a Woman” – Bee Gees“Just the Two of Us” – Grover Washington Jr.“Poison” – Bell Biv DeVoe“Let’s Groove” – Earth, Wind & FireTop Comeback Tracks – TikTok Charts pour 2021

TikTok dit que les morceaux de retour sont ceux qui sont sortis il y a entre 5 et 25 ans. Ils ne sont pas assez vieux pour être considérés comme vintage, mais ces chansons étaient à la mode sur TikTok en 2021.

« Bills, Bills, Bills » – Destiny’s Child“Classic” – MKTO“Day ‘n’ Nite” – Kid Cudi“Gimme More” – Britney Spears“Never Forget You” – Noisettes“Please Don’t Go” – Mike Posner“ Où est passé tout le temps ? » – Dr. Dog“Mama Said” – Lukas Graham“SexyBack (ft. Timbaland)” – Justin Timberlake“I’m a Survivor” – Reba McEntire

Toutes ces chansons tendance sont géniales, mais quels ont vraiment été les plus grands succès sur TikTok en 2021 ?

TikTok Global Top Tracks – 2021Masked Wolf – « Astronaut in the Ocean » Måneskin – « Beggin » Popp Hunna – « Adderall (Corvette Corvette) » ElyOtto – « SugarCrash ! » The Kid Laroi & Justin Bieber – « STAY » Oliver Tree – « Life Goes On » Erica Banks – « Buss It » YungManny – » Clap For Em » ft. Flo Milli & Sada BabyMegan Thee Stallion – » Cognac Queen » Cardi B – » Up » Top Genres sur TikTok – 2021 Hip Hop / RapPopDance / ElectronicR&B / SoulIndie / AltLatinRockBandes sonoresPaysComédie / Autre