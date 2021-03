TikTok cherche à ajouter des discussions de groupe au milieu d’une offre pour devenir «  plus social  »

Selon un rapport, la plate-forme de partage de vidéos TikTok pourrait ajouter des discussions de groupe cette année.

Des sources affirment que TikTok cherche à devenir plus social pour rivaliser avec Instagram et Twitter. La messagerie de groupe aiderait à faire de TikTok un outil de communication – plutôt qu’un simple divertissement. La fonctionnalité fait partie de la version chinoise de TikTok appelée Douyin depuis 2019.

Au milieu des préoccupations du gouvernement américain en matière de sécurité nationale, TikTok a peut-être suspendu cette fonctionnalité. Mais maintenant que l’application semble manquer d’eau chaude avec le gouvernement, elle pourrait être déployée dès cette année. TikTok est extrêmement populaire parmi les adolescents et les jeunes adultes. Il étend également sa présence en streaming en direct et ses offres de commerce électronique permettant aux marques et aux artistes de monétiser leurs comptes.

L’ajout de chats de groupe à TikTok permettrait aux artistes de se connecter plus facilement avec les superfans. Mais cela soulève également des questions sur le manque de modération de TikTok.

TikTok n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la nouvelle fonctionnalité. Des sources révèlent que ByteDance discute de la fonctionnalité en interne depuis environ deux ans. L’interdiction de TikTok India a obligé les mises à jour de fonctionnalités à être mises en attente car l’application a été critiquée.

Le mois dernier, la Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait pris aucune nouvelle mesure proactive liée aux projets de l’administration Trump pour TikTok. Dans le cadre de ces plans, Walmart et Oracle devaient être des partenaires américains communs pour TikTok Global – une opération entièrement nouvelle cédée à ByteDance. Ces plans n’iront plus de l’avant.

L’administration Trump a déclaré que TikTok présentait des problèmes de sécurité nationale car les données personnelles des utilisateurs américains étaient en jeu. Plus de 100 millions de données d’Américains pourraient être obtenues par le gouvernement chinois; le CFIUS a déclaré à l’administrateur Trump. Ce rapport a lancé un long examen de la question de savoir si TikTok pouvait ou non continuer à fonctionner aux États-Unis.

Si la fonction de discussion de groupe de TikTok est lancée, elle sera probablement non chiffrée. Hany Farid, un expert en criminalistique numérique qui siège au conseil consultatif américain de TikTok, dit qu’il n’a pas été informé d’une fonctionnalité de discussion de groupe.

«Si vous êtes un site de la taille d’un TikTok ou d’un Facebook, même s’il n’est pas crypté, vous devez toujours vous inquiéter de la manière dont je vais modérer ce contenu et gérer les méfaits», a-t-il déclaré à .. La modération a été une épine constante du côté de TikTok avant sa fusion avec Musical.ly. En fait, TikTok a payé certaines des sommes les plus importantes pour régler les poursuites en matière de protection de la vie privée des enfants ces dernières années.