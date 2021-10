TikTok cherche à se lancer dans l’engouement NFT avec sa propre collection NFT

in

Avec un large assortiment de NFT infiltrant progressivement toutes les applications de médias sociaux, plusieurs plateformes cherchent maintenant à s’appuyer sur la tendance, soit en facilitant l’affichage NFT, soit en créant leurs propres œuvres d’art numériques à partager au sein de leurs communautés.

Et maintenant, TikTok adopte une autre approche de la tendance de l’art numérique, avec le lancement d’une nouvelle collection de « TikTok Top Moments », qui permettra aux gens de posséder un morceau de culture Web, créé par certaines des stars les plus populaires de la plate-forme.

Comme expliqué par TikTok :

“TikTok Top Moments propose une sélection de six vidéos TikTok d’importance culturelle de certains des créateurs les plus appréciés de la plate-forme. Ces créateurs vedettes, réputés pour leur impact culturel, se sont associés à des artistes NFT de premier plan sur des NFT uniques et en édition limitée qui comprendront une valeur échangeable dans le monde réel fournie par le créateur. »

Ce n’est pas la première plate-forme sociale à lancer sa propre collection NFT, Twitter ayant publié un ensemble d’œuvres d’art numériques personnalisées plus tôt cette année. Mais l’élément unique de l’approche de TikTok est que la vente de leurs NFT profitera aux créateurs impliqués, les bénéfices allant “en grande partie” directement aux créateurs.

“S’appuyant sur notre engagement à aider les créateurs à atteindre leurs objectifs dans l’économie croissante des créateurs, les TikTok NFT offrent un moyen aux créateurs d’être reconnus et récompensés pour leur contenu, et aux fans de vivre un moment culturellement significatif sur TikTok.”

Ce que seront exactement ces nouveaux NFT n’est pas tout à fait clair, mais chacun des moments uniques sera mis aux enchères, tandis que des NFT supplémentaires en édition limitée seront publiés chaque semaine tout au long du mois d’octobre.

« Les NFT en édition limitée seront vendus à des prix accessibles pour garantir que le public de chaque créateur puisse posséder un morceau de son histoire. »

Ce qui est important, car de nombreux NFT se vendent pour des milliers, voire des millions de dollars, car les collectionneurs tournés vers l’avenir cherchent à acheter un morceau d’histoire culturelle qui, comme les œuvres d’art traditionnelles, prendra idéalement de la valeur au fil du temps.

Bien qu’il soit probablement difficile pour quiconque en dehors du secteur crypto/NFT de vraiment comprendre l’ensemble du processus, en particulier avec des descriptions telles que :

« … frappé et échangé sans frais de gaz sur la couche 2 d’Immutable. »

Il y a beaucoup à parcourir à cet égard, mais les bases sont que les NFT sont des œuvres d’art numériques qui peuvent appartenir à une seule entité, avec les données de propriété stockées sur la blockchain Ethereum (généralement), garantissant qu’il y a une identification distincte pour chaque pièce, qui régit alors l’usage.

La façon la plus simple de penser à cela est comme l’art traditionnel – vous achetez une peinture d’un artiste célèbre, et vous avez alors un niveau de contrôle sur la façon dont cette œuvre est utilisée et affichée (par l’utilisation commerciale est limitée, sauf si explicitement inclus dans l’achat ).

Et vraiment, vous achetez plus que l’art physique à cet égard. C’est un investissement et un symbole de statut, tout-en-un – qui, à l’heure actuelle, est un élément clé de l’essor des NFT, alors que les collectionneurs numériques cherchent à suivre la tendance et à montrer leurs pièces en ligne.

C’est pourquoi Twitter et Instagram travaillent sur de nouvelles options d’affichage NFT, afin que les utilisateurs puissent présenter leurs achats sur leurs profils, et étant donné l’intérêt de TikTok pour cela, il semble probable qu’il cherchera également à intégrer les options d’affichage NFT dans son outils de profil ainsi.

Mais en ce moment, TikTok ‘Top Moments’ est le point de départ. Et en le réorientant en tant qu’option de monétisation des créateurs, cela pourrait éventuellement amener TikTok à fournir une voie plus directe à tous les créateurs pour transférer facilement leurs meilleurs clips TikTok dans des NFT vendables, en ajoutant plus d’options leur permettant de générer des revenus grâce à leurs efforts.

Cela dépend de la tenue de la tendance NFT, et il est trop tôt pour dire comment leur popularité se maintiendra au fil du temps. Mais comme TikTok cherche davantage de moyens d’aider les créateurs à gagner de l’argent, afin de les maintenir plus souvent sur la plate-forme, cela pourrait être une voie intelligente à suivre, conformément à son partenariat de marque et à ses intégrations de commerce électronique.

Vous pouvez rester à jour avec la collection TikTok Top Moments sur le site dédié Immutable X.