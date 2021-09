TikTok, Clearpay Cohost Dîner pour la Fashion Week de Londres – WWD

in

La foule de la mode s’est réunie samedi soir pour célébrer l’avenir de la mode lors d’un dîner co-organisé par TikTok et Clearpay pour la Fashion Week de Londres.

Les jeunes TikTokers ont côtoyé des vétérans de l’industrie de la mode et des créateurs émergents, et Clearpay a partagé sa vision avec des dirigeants de maisons de couture et des détaillants.

Pour le cofondateur de Clearpay, Nick Molnar, le plus jeune milliardaire autodidacte australien avec une valeur nette estimée à 2,67 milliards de dollars, la London Fashion Week est une plate-forme idéale pour montrer comment Clearpay peut amener le consommateur à un événement commercial.

“Je pense que ce que nous avons vu est une énorme célébration de la naissance de l’industrie créative”, a-t-il déclaré. « Nous avons vu l’influence de Knwls aujourd’hui. L’anticipation du composant voir maintenant, acheter maintenant que nous pouvons amener le consommateur dans le coffre-fort, a été une opportunité incroyable pour l’industrie de la mode au sens large », a-t-il déclaré.

« Le sentiment sur la prochaine génération est très important. D’ici 2030, les consommateurs de la génération Y et de la génération Z représenteront 50 % de toutes les dépenses de vente au détail dans le monde. Ainsi, le commerce de détail à travers le monde se concentre sur ce groupe, qui achète et dépense différemment. Comment nous pouvons donner vie à cela avec nos partenaires est l’objectif de ce soir », a-t-il ajouté.

Clearpay est entré sur le marché britannique il y a 2,5 ans. Plus de 2 millions de consommateurs utilisent désormais Clearpay lors de leurs achats.

Caroline Rush, directrice générale du BFC, a déclaré que TikTok et Clearpay « nous ont tous deux célébré et aidé à défendre les talents. Nous prenons ce rôle au sérieux, en termes d’identification et d’accompagnement des talents. Avoir deux partenaires pour le faire est vraiment incroyable.

Le dîner a commencé par une performance de la chanteuse émergente de 17 ans, l’auteur-compositeur Bea Wheeler, dont le compte TikTok Beaandherbizness a reçu plus de 3,3 millions de likes pour sa voix charmante. « La configuration de ce soir est incroyable. Tout ce que je veux, c’est apprendre à connaître ces gens », a-t-elle déclaré.

Non loin de Wheeler à table se trouvait la sensation de TikTok Benji Krol, qui a amassé 25,8 millions de followers sur la plate-forme de courtes vidéos depuis son arrivée en 2019.

« C’est ma première semaine de la mode, et la première fois que j’ai un styliste et que j’assiste à des défilés. Je sors un peu de ma zone de confort, mais je suis tellement excité », a déclaré l’influenceur de 20 ans à WWD. Il utilise TikTok pour montrer sa vie, partager des conseils de maquillage et parfois créer du contenu autour de la mode.

«Pour moi, une grande partie de la mode et des tendances ont en fait commencé à partir de TikTok. Lorsque vous voyez les tendances de la semaine de la mode, beaucoup de gens sur TikTok sont surpris par ce qu’ils voient. Cela influence un peu ce que les gens veulent faire à l’avenir. Ainsi, lorsque vous créez du contenu autour de la semaine de la mode, de nombreuses tendances intéressantes commenceront à partir d’ici », a-t-il ajouté.

Benji Park, 20 ans, dont le compte sur TikTok est Fashionboy, est considéré comme un gourou de la mode parmi ses collègues TikTokers. Il était assis à côté du journaliste japonais Yu Masui, l’un des premiers influenceurs de vêtements pour hommes de l’ère d’Internet qui est entré en scène vers 2005.

Park a consulté sur l’espace d’exposition TikTok et travaille avec Selfridges, le magazine The Face et TikTok pour créer du contenu autour de la semaine de la mode.

“J’ai déjà fait la semaine de la mode en tant que garce de la semaine de la mode, mais c’est la première fois que je suis assis au premier rang”, a-t-il déclaré.

Son point culminant personnel jusqu’à présent est Nensi Dojaka. “J’aime le fait qu’elle ait ajouté de la couleur à sa collection cette saison, et après avoir remporté le prix LVMH, j’ai l’impression que c’est juste une très belle finale à une saison très réussie”, a-t-il ajouté.

De l’avis de Park, TikTok rend la mode plus populaire que jamais.

« Les nouveaux influenceurs comme nous ont en fait une raison d’être là. Nous avons une voix, une personnalité, et nous ne sommes pas qu’une image singulière. Nous présentons tellement mieux les concepteurs », a-t-il soutenu.

Le designer britannique Henry Holland, qui supervise le partenariat TikTok avec le programme de soutien aux jeunes talents Newgen, a déclaré que la boucle était bouclée pour lui, passant d’être le petit nouveau du quartier en 2007 à nourrir la prochaine génération aujourd’hui.

Après s’être mêlé à des influenceurs depuis plus d’une décennie en tant que designer, Holland a déclaré que les TikToks sont bien plus compétents en affaires que leurs prédécesseurs.

“Ils savent ce qu’ils font. Ils savent ce qu’ils valent. Ils sont tellement plus développés en termes de création de contenu. Ils donnent leurs opinions, leurs pensées et leurs sentiments et ils mettent très bien en valeur leurs talents », a-t-il déclaré.

Holland pense qu’au niveau streetwear, TikTok a changé la mode.

« Lorsque nous avons examiné certaines des statistiques hier, les chiffres se chiffrent en milliards pour certains hashtags et contenus liés à la mode. Cela permet aux gens d’accéder aux nouvelles tendances et aux nouvelles idées de l’industrie grâce aux créateurs de contenu ainsi qu’aux concepteurs nous », a-t-il ajouté.

L’influenceur de la mode Bryan Gray Yambao, alias Bryan Boy, était également présent au dîner.

“Ma transition vers TikTok a été assez facile. Pour moi, TikTok est une plateforme très différente d’Instagram, où le contenu est plus statique. TikTok est plus une question de personnalité », a-t-il déclaré.

Les invités ont apprécié un dîner rétro à trois plats, avec de la musique organisée par DJ Fat Tony.