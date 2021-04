TikTok collecte illégalement des données d’enfants, selon un procès

TikTok recueille illégalement des données d’enfants, selon une affaire juridique présentée par l’ancien commissaire aux enfants pour l’Angleterre. Elle dit que l’entreprise enfreint les lois sur la confidentialité.

Anne Longfield a déposé une réclamation au nom de «millions d’enfants» et cherche à forcer TikTok à supprimer des données personnelles et à verser des «milliards» en compensation…

The Guardian rapporte:

Elle allègue que l’application enfreint la loi britannique et européenne sur la protection des données des enfants et vise à l’empêcher de traiter les informations de millions d’enfants, à la faire supprimer toutes ces données existantes et à payer une compensation qui, selon elle, pourrait s’élever à des milliards de livres.

Anne Longfield, qui a occupé le poste de commissaire entre mars 2015 et février de cette année, a déposé une plainte devant la Haute Cour au nom de millions d’enfants au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen qui utilisent TikTok depuis le 25 mars 2018.

Longfield dit que TikTok collecte de toute façon des données personnelles excessives – y compris «l’emplacement exact, et probablement aussi la reconnaissance faciale». De plus, elle dit que les moins de 13 ans ne peuvent pas légalement consentir à la collecte de données personnelles.

TikTok n’accepte pas les réclamations.

Un porte-parole de TikTok a déclaré: «La confidentialité et la sécurité sont les principales priorités de TikTok et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour aider à protéger tous les utilisateurs, et nos adolescents en particulier. Nous pensons que les réclamations ne sont pas fondées et avons l’intention de défendre vigoureusement l’action. »