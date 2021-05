TikTok combine un écran vert et des duos – voici comment cela fonctionne

TikTok a combiné les fonctionnalités de filtre d’écran vert et de duos en un seul – l’introduction des duos d’écran vert.

La fonction combine le filtre d’écran vert existant et la fonction duos. C’est la dernière fonctionnalité que TikTok a ajoutée au cours des derniers mois pour rester au top du visage de rat vidéo de forme courte. Parmi tous les concurrents du marché, TikTok continue de proposer les options de montage vidéo les plus robustes. YouTube Shorts est en train de rattraper son retard.

TikTok Duets est l’une des fonctionnalités les plus populaires de la plate-forme de médias sociaux. Il permet aux utilisateurs de créer des vidéos côte à côte avec la vidéo d’un autre utilisateur. Les utilisateurs peuvent organiser des duos de haut en bas ou de gauche à droite ou sous la forme d’une petite boîte d’image dans l’image dans le coin.

Le filtre Écran vert permet aux utilisateurs de se superposer sur une autre vidéo. Le filtre était auparavant limité aux vidéos préenregistrées sur le téléphone des utilisateurs. Mais maintenant, les utilisateurs peuvent se superposer sur n’importe quelle vidéo TikTok avec la fonction de duos d’écran vert.

Comment créer des duos d’écran vert TikTok

Pour commencer à créer un duo d’écran vert sur TikTok, vous démarrez dans le panneau Duet. Il existe une liste d’options disponibles, avec un filtre d’écran vert parmi elles. Vous pouvez sélectionner une vidéo à utiliser comme arrière-plan et commencer à vous enregistrer. Un duo Green Screen sera automatiquement lié à l’utilisateur dont la vidéo a été utilisée comme arrière-plan.

TikTok dit que la nouvelle fonctionnalité devrait permettre de nouvelles collaborations intéressantes. Un exemple est un interprète en langue des signes superposant ASL sur des vidéos TikTok populaires. Cette nouvelle fonctionnalité n’est proposée sur aucun des clones TikTok apparus au cours des dernières années.

Les bobines d’Instagram peuvent maintenant être remixées, ce qui est une arnaque de la fonctionnalité des duos TikTok. Snap affirme que son concurrent TikTok, Spotlight, compte plus de 100 millions d’utilisateurs deux mois seulement après son lancement. Et tout comme TikTok, YouTube Shorts paie les créateurs pour qu’ils rejoignent la plate-forme et créent du contenu.

TikTok continue d’innover ses fonctionnalités d’édition pour en faire une destination attrayante pour la jeune génération. Les plus jeunes utilisateurs disent que les médias sociaux sont le principal moyen de découvrir la musique de nos jours – ce qui en fait un énorme incubateur pour l’émergence de nouveaux talents.

Même des anciens comme “Dreams” de Fleetwood Mac ont reçu un regain de popularité après être devenus viraux sur la plate-forme. Cela a conduit les maisons de disques à essayer de fabriquer plus de moments viraux sur la plateforme pour aider à stimuler les ventes. La fonction de duos d’écran vert TikTok n’est qu’un outil de plus dans la boîte à outils.