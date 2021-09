TikTok conserve sa première place dans les classements mondiaux de l’équité publicitaire : rapport Kantar

YouTube, Google et Facebook restent des plates-formes de confiance, selon le rapport

TikTok a de nouveau obtenu la première place dans les classements mondiaux de l’équité publicitaire de Kantar, selon le rapport Kantar Media Reactions 2021. La plate-forme de partage de vidéos s’est imposée comme la principale plate-forme numérique sur le marché américain, tout en conservant la première ou la deuxième position sur neuf des 22 marchés. Cependant, elle a été classée comme la première plate-forme globale sur le marché taïwanais uniquement. De plus, le nombre de consommateurs exposés aux publicités sur TikTok a presque doublé, passant de 19% l’année dernière à 37% cette année.

Bien que les consommateurs considèrent TikTok comme la plate-forme publicitaire la plus innovante, leur environnement publicitaire le plus fiable est Spotify, suivi de Google et d’Amazon. Fait intéressant, les spécialistes du marketing ont augmenté leurs investissements dans les podcasts en 2021 et les dépenses augmenteront encore en 2022. Le rapport a également révélé qu’Amazon se classait au deuxième rang mondial parmi les consommateurs, en tête de liste sur quatre marchés, dont le Brésil et l’Égypte. Instagram, Google, Twitter sont d’autres titulaires de place dans le tableau des cinq premières marques de médias. En Inde, Google est le plus performant en matière d’équité publicitaire parmi les consommateurs.

Pour créer un équilibre, les marketeurs privilégient les canaux et les plateformes dignes de confiance, et proposent des environnements publicitaires innovants. Selon le rapport, Instagram gère le mieux cet équilibre. YouTube, Google et Facebook restent des plateformes de confiance mais les consommateurs considèrent ces plateformes dans une certaine mesure moins innovantes.

«En 2022, nous verrons les consommateurs adopter de plus en plus de canaux numériques et cela aura un impact sur l’appétit des annonceurs pour les opportunités de connexion numérique. Les consommateurs ne font pas de différence entre la façon dont les médias sont achetés et, par conséquent, ce ne sera plus hors ligne ou en ligne, mais un équilibre entre la portée et la réceptivité et les partenaires médias mondiaux et locaux pour combler le fossé entre ce que les consommateurs préfèrent et ce que les annonceurs pensent que les consommateurs préfèrent », Sandeep Ranade, responsable des médias, Asie du Sud, Division Insights, Kantar, a déclaré. Selon Ranade, les consommateurs indiens ont généralement des opinions plus prononcées sur la publicité par rapport au public mondial.

Selon le rapport, les versions locales, régionales ou localisées des marques médiatiques mondiales sont en tête dans 16 des 23 marchés étudiés. De plus, les marques d’actualités et de magazines sont en tête du capital publicitaire sur 10 de ces 16 marchés. Alors que les marques médiatiques mondiales doivent se concentrer sur la localisation, les marques locales doivent se différencier en mettant en valeur leur authenticité et leur sensibilité culturelle, suggère le rapport.

«Alors que la pandémie a accéléré la croissance du numérique dans tous les aspects de la vie, nous avons constaté une robustesse de la préférence des consommateurs pour la publicité hors ligne, et certaines marques d’information locales fortes en particulier. Les spécialistes du marketing doivent s’assurer que leurs stratégies respectent ces préférences ainsi que les avantages d’échelle offerts par les plateformes numériques mondiales », a commenté Duncan Southgate, directeur du domaine des médias, Insights Division, Kantar.

“TikTok a fait un travail impressionnant en conservant sa proposition publicitaire différenciée auprès des consommateurs – même si sa base d’utilisateurs a presque doublé au cours de l’année dernière. Nous avons également assisté à la réémergence du commerce de détail en tant que plate-forme publicitaire critique, à la fois en ligne et physiquement. Les stratégies publicitaires qui s’alignent de manière transparente avec les stratégies de vente au détail omnicanal offrent une excellente opportunité aux spécialistes du marketing de diffuser des campagnes plus populaires », a ajouté Southgate.

Le rapport prévoit également que la majorité des spécialistes du marketing dans le monde prévoient d’augmenter leurs dépenses en vidéo en ligne, en contenu d’influence et en publicités sur les réseaux sociaux alors que les dépenses en médias numériques augmentent. Même les chaînes traditionnelles ont commencé à se numériser, entraînant une augmentation des dépenses numériques hors domicile (OOH). D’un autre côté, les dépenses publicitaires pour l’impression continueront de baisser.

