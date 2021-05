TikTok, costume d’infraction de visage de ByteDance pour vol présumé de code

La Beijing Meishe Network Technology Company, «un fournisseur de services de solutions complètes vidéo et audio intelligentes», a intenté une action en justice pour violation de droits d’auteur contre ByteDance ainsi que l’application TikTok de l’entité âgée de neuf ans.

Meishe a récemment soumis la plainte fermement formulée à un tribunal fédéral du Texas, et Digital Music News a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant. La société déclare dans le procès qu’elle se concentre «sur le développement du domaine de la vidéo et de l’audio pendant 20 ans» – bien qu’elle ait été officiellement créée en 2014, selon son profil LinkedIn.

En outre, Meishe se spécialise dans le traitement intelligent, l’apprentissage en profondeur et «couvrant les clients de divers secteurs tels que les applications mobiles, les téléphones intelligents, le matériel intelligent» et la télévision.

Le document de 18 pages explique d’emblée que Meishe a enregistré les 18 droits d’auteur logiciels en question (dont le plus ancien est daté de septembre 2014, dont les trois plus récents sont datés du 5 juin 2020) auprès du Centre de protection des droits d’auteur de Chine. (CPCC).

Mais comme la Chine est devenue partie à la Convention de Berne (un accord international sur le droit d’auteur) en octobre 1992, trois ans après que les États-Unis l’ont fait (et amendé la Loi sur le droit d’auteur en conséquence), le plaignant indique que les demandeurs étrangers «peuvent intenter une action en justice. United States District Court sans preuve d’enregistrement des droits d’auteur. »

Après avoir souligné ce point, le procès met en évidence la présence prétendument considérable de ByteDance et de TikTok dans le district du tribunal. Cette présence englobe les bureaux de ce dernier à Austin, la disponibilité locale de l’application de partage de vidéos de forme courte et même la proéminence de TikTok dans des médias tels que The Daily Texan, le journal officiel de l’Université du Texas à Austin, selon le texte.

Les violations présumées «délibérées» des droits d’auteur du logiciel – dont Meishe affirme avoir les «droits exclusifs de reproduire, afficher et distribuer »- semblent relativement simples.

«L’application TikTok se compose des informations exclusives du demandeur, des secrets commerciaux et / ou des codes logiciels reproduits», les relais de plainte et la plate-forme aurait commencé à enfreindre le «droit d’auteur du logiciel (identifié ci-dessus) en reproduisant, en affichant et en tirant profit de inciter les utilisateurs à télécharger et à utiliser l’application TikTok. »

Développant l’idée, le plaignant écrit que TikTok et ByteDance «n’ont pas de licence, d’autorisation ou d’autorisation d’utiliser» les 18 droits d’auteur, et que les parties «ont intentionnellement supprimé ou modifié les informations de gestion des droits d’auteur de Meishe du logiciel qu’il a copié et distribué. . »

Le procès relativement concis ne précise pas la nature précise des droits d’auteur du logiciel ou la manière dont TikTok et ByteDance les auraient violés. Cependant, un message d’annonce distinct de Meishe révèle que le code prétendument plagié concerne «l’édition et le traitement audio et vidéo» – et affecte plusieurs applications ByteDance en plus de TikTok.

Meishe dit également avoir été alerté de l’infraction présumée «par de nombreux partenaires», mais il convient de noter que le gouvernement chinois mène actuellement une campagne «antitrust» contre les grandes entreprises technologiques.

Par conséquent, le demandeur demande des dommages-intérêts, un «jugement interdisant de façon préliminaire et permanente» aux défendeurs de violer les droits d’auteur, les honoraires d’avocat, etc. Au moment de la publication de cet article, le controversé TikTok – qui fait face à un procès d’un milliard de dollars pour avoir prétendument collecté des données sur des enfants – ne semblait pas avoir commenté publiquement les affirmations de Meishe.

De plus, l’application le mois dernier a commencé à payer des auteurs-compositeurs en Afrique du Sud pour l’utilisation de la musique sur la plate-forme, en plus de renforcer son équipe de licences de musique.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.