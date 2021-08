TikTok de Jason Tartick sur les secrets de Bachelore de Kaitlyn Bristowe

Étant donné qu’il est fiancé à Kaitlyn Bristowe, on pourrait penser que Jason Tartick connaîtrait littéralement tous les secrets de Bachelor Nation. Comme … qui remporte la saison de Katie Thurston, qui est le prochain Bachelor et quels couples Bachelor in Paradise se sont fiancés, peut-être? Mais oui, apparemment pas tellement.

Jason a sauté sur TikTok pour énumérer les questions qu’il a maintenant qu’il est fiancé au co-animateur résident de The Bachelorette, notamment: Qui gagne? Est-ce qu’elle fait la saison prochaine? Qu’en pense Chris Harrison ? Quand la verrez-vous la prochaine fois ? Est-elle aussi “comme” une productrice ? Qui est le prochain Bachelor ?

Sa réponse à tous : il ne sait pas.

Ce contenu est importé de TikTok. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

La bonne nouvelle, c’est que nous savons. Mais les informations suivantes sont définitivement un SPOILER, alors revenez en arrière maintenant si ce n’est pas votre truc.

SPOILERS AVANT

Qui gagne? Ce serait Blake Moynes, selon Reality Steve. Lui et Katie sont fiancés en ce moment – ​​bien que Michael A. continue de laisser des commentaires assoiffés sur ses Instagrams, donc pas sûr de ce que cela signifie. Est-ce qu’elle fait la saison prochaine? Apparemment oui ! Katie et la co-animatrice Tayshia Adams seraient en train de régler leurs contrats pour la saison de Michelle Young de The Bachelorette. Qu’en pense Chris Harrison ? Qui sait. Est-elle aussi “comme” une productrice ? Kaitlyn est animatrice, ce qui est un travail totalement différent de celui de productrice ! Qui est le prochain Bachelor ? D’accord, c’est délicat et il est possible qu’ABC attende que la saison de Michelle Young soit diffusée dans son intégralité avant de prendre une décision – juste au cas où l’un de ses finalistes capture le cœur de Bachelor Nation.

Kay, c’est tout au revoir !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io