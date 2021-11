TikTok de Penelope, Kourtney et Travis Barker vous fera tourner la tête

Kourtney kardashian est littéralement un parent d’hélicoptère.

Pour elle et Pénélope DisickLa dernière vidéo de TikTok, les deux ont demandé l’aide du fiancé de la star de télé-réalité, Travis aboyeur.

Dans le clip, posté sur le compte commun de la mère et de la fille dans la nuit du samedi 27 novembre, les trois virevoltent individuellement sur l’air du chanteur bosniaque. FazlijaLa chanson de 2016 « Helikopter », un favori parmi les utilisateurs de TikTok ces dernières semaines. Alors que Penelope, 9 ans, continue de tourner, Travis attire Kourtney dans une étreinte et quelques secondes plus tard, la petite fille semble arrêter d’enregistrer.

Kourtney et Travis, qui se sont fiancés en octobre, ont souvent montré des PDA sur les réseaux sociaux et en public. Les deux, qui sont chacun parents de trois enfants, se fréquentent depuis environ 11 mois et passent souvent du temps avec leurs familles recomposées, y compris lors de voyages. Kourtney, 42 ans, et Travis ont récemment célébré son 46e anniversaire à Cabo San Lucas, au Mexique avec Penelope et son petit frère Règne Disick, 6 ans et le fils du rockeur Se poser sur, 18 ans et fille Alabama, quinze.