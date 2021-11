TikTokers a démontré que la voix TikTok de synthèse vocale de Disney, censée ressembler à Rocket the Raccoon, refuserait de lire à haute voix des mots comme « gay », « lesbienne » ou « queer ». Cette décision semble avoir été annulée – vous pouvez maintenant obtenir la voix pour lire ces mots, mais on ne sait pas pourquoi cela se produisait. Le changement, cependant, est très récent – ​​The Verge a confirmé que la voix ne dirait pas les mots, mais il a commencé à le faire lors d’un test ultérieur quelques minutes plus tard lundi après-midi. TikTok n’a pas expliqué pourquoi cela s’est produit, mais les vidéos publiées pour mettre en évidence le problème ont toujours les mots masqués.

La voix de Rocket a été présentée à la fonction de synthèse vocale de TikTok dans le cadre d’une promotion Disney Plus Day la semaine dernière. D’autres voix, comme C-3PO et Stitch de Lilo et Stitch, sont également censées faire partie de la promotion, mais contrairement à la voix de Rocket, elles doivent être déverrouillées à l’aide de phrases secrètes.

Avant le changement, la voix de Rocket sautait les mots mentionnés ci-dessus (mais ne semblait pas avoir de problème avec des mots comme « transgenre » ou « bisexuel »), bien que vous puissiez facilement faire en sorte que le personnage le dise avec des fautes d’orthographe phonétiquement similaires comme « qweer . » Essayer de lui faire lire du texte qui ne contenait que l’un des mots interdits entraînerait une erreur indiquant que la synthèse vocale n’était pas prise en charge pour la langue. Les propres voix non-Disney intégrées de TikTok liraient très bien le mot «gay», soit seul, soit dans une phrase.

Un TikTok faisant le tour montre ce qui se passerait avant le changement – ​​Rocket ne dirait pas des mots comme «gay» ou «queer», mais dirait «homophobe».

Essayer de sélectionner Rocket pour lire le mot « gay » entraînerait un message d’erreur.

Disney n’a jamais eu d’excellents antécédents en matière de représentation LGBTQ – beaucoup de ses méchants emblématiques ont historiquement été codés queer (quelque chose que vous ne pouviez pas dire avec la voix de Rocket), et ses efforts plus récents de représentation se sont limités à un seul des scènes ou des lignes faciles à modifier. TikTok a également l’habitude de briser à plusieurs reprises l’étiquette intersexe que les militants utilisaient pour l’activisme et l’éducation, ce que la société a prétendu être une erreur.

Pourtant, la censure pure et simple des mots sur les identités homosexuelles semble être une étape plus forte que celle que l’une ou l’autre entreprise prendrait habituellement en 2021. On ne sait pas ce qui les a poussés à le faire en premier lieu, et pourquoi la décision a été annulée. Ni Disney ni TikTok n’ont immédiatement répondu aux demandes répétées de commentaires.

Aucune des deux sociétés n’a expliqué pourquoi cette décision a été prise ou annulée

Il est toujours possible que cela ait été mis en œuvre à des fins bien intentionnées, voire erronées – les intimidateurs ont longtemps utilisé à la fois les homosexuels et les lesbiennes pour tenter d’insulter les personnes qui ne s’identifient pas comme telles. Cependant, il est difficile d’imaginer une tactique d’intimidation plus efficace que d’empêcher littéralement les personnes homosexuelles de parler de leur identité.

Bien qu’il soit compréhensible que Disney ne veuille pas que les voix de ses personnages lisent des choses qui ne sont pas adaptées à la famille comme des jurons ou des injures sérieuses (bien qu’il soit intéressant de noter que Rocket lance des phrases comme « jackass » et « douchebag » dans Guardians of the Galaxy ), nous avons bien dépassé le point où qualifier l’identité des personnes LGBTQ+ d’antithétique aux valeurs familiales est acceptable.

Il va sans dire que de nombreuses familles comprennent des personnes homosexuelles, y compris des enfants appartenant au groupe démographique cible de Disney, qui peuvent vouloir utiliser la fonction de synthèse vocale de TikTok pour parler de leur vie et de leurs expériences. Bien qu’il soit bon que cette décision semble avoir été annulée (bien que l’on ne sache pas pourquoi ni par qui), c’est une décision qui n’aurait pas dû être prise en premier lieu.