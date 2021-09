TikTok décrit les opportunités croissantes pour le commerce électronique et le potentiel unique des marques dans l’application

Dans le cadre de sa croissance continue et de ses efforts pour mettre en œuvre davantage d’opportunités de monétisation, TikTok s’est de plus en plus penché sur le commerce électronique, ce qui peut aider à faciliter l’augmentation de l’activité des annonceurs, tout en offrant davantage de revenus potentiels aux créateurs individuels grâce à des partenariats de marque.

C’est déjà devenu un cas d’utilisation clé pour Douyin, la version chinoise de l’application, et maintenant, avec la saison des vacances qui approche à grands pas, TikTok fait valoir son cas en tant que vitrine de produits clé et destination d’achat, via ce qu’il appelle « Commerce communautaire » ou marketing de bouche à oreille axé sur les créateurs.

Comme expliqué par TikTok :

“Le phénomène TikTok m’a fait acheter a aidé des produits de toutes sortes à s’envoler des étagères – des leggings et mousseurs à lait au jus de canneberge, produits de nettoyage, articles ménagers et tout le reste. TikTok est si connu pour aider les marques à décoller qu’il est souvent couvert dans l’actualité, et certains détaillants ont créé des sections #TikTokMadeMeBuyIt dans leurs magasins, sachant que les acheteurs cherchent à acheter des choses qu’ils voient sur l’application.

En effet, la popularité croissante de la plateforme présente une toute nouvelle gamme d’opportunités marketing, et la viralité des tendances TikTok entraîne de nouveaux comportements d’achat.

Pour aider les marques à exploiter cela, TikTok a partagé de nouvelles idées et conseils pour aider les spécialistes du marketing à renforcer leurs efforts de marketing de produits dans l’application, ce qui pourrait aider à façonner votre approche du marketing TikTok.

Tout d’abord, TikTok note que sa plate-forme présente de nouvelles opportunités pour les spécialistes du marketing, en termes de maximisation de l’engagement avec leurs produits par le biais du divertissement.

« Les gens sont moins satisfaits de la plupart des publicités qu’ils voient en ligne. Ils recherchent des expériences publicitaires véritablement divertissantes, en particulier lorsqu’il s’agit de marketing commercial ; environ un tiers des gens veulent que le commerce soit plus divertissant.

C’est ce que TikTok fait de mieux, fournir des clips courts et divertissants qui incitent les gens à regarder et à faire défiler leurs flux. Cela présente une opportunité unique pour les marques de puiser dans ces mêmes tendances, c’est là que de nombreux détaillants de commerce électronique génèrent des résultats – en créant des TikToks, et non des publicités, sur la plate-forme.

TikTok note également qu’un autre avantage clé dont il dispose à cet égard est son algorithme et sa “page hyper-pertinente pour vous”:

« Alors que d’autres flux de contenu sont construits autour du suivi d’un utilisateur, la page Pour vous est construite autour de vidéos que les utilisateurs aiment, partagent et regardent à plusieurs reprises. Donc, si la page Pour vous de quelqu’un lui montre une vidéo parlant, par exemple, de produits de maquillage ou d’articles ménagers, il y a de fortes chances qu’il se soucie de la beauté ou de la décoration d’intérieur.

C’est un point clé – avec TikTok plus aligné sur le contenu que les créateurs ou les profils, il a plus de possibilités de présenter une plus large gamme de clips de différents fournisseurs. L’algorithme de TikTok est également très efficace pour détecter ce que vous aimez et vous en montrer davantage (comme en témoignera toute personne ayant passé plus d’une heure à faire défiler l’application), avec son format de présentation plein écran fournissant également des signaux directement indicatifs que l’algorithme peut ensuite utiliser pour mieux adapter ses recommandations à chaque téléspectateur.

Cela fonctionne pour les clips réguliers et, comme le note TikTok, est également efficace pour présenter des produits pertinents, une note clé à prendre en compte dans votre planification.

TikTok note également que le commerce communautaire facilite la découverte en encourageant le public à créer du contenu divertissant, au lieu d’être partagé par les marques elles-mêmes.

« Ce contenu est ensuite partagé et apprécié par les communautés de confiance de ces créateurs. Il s’agit essentiellement de la numérisation du marketing de bouche à oreille – et cela permet aux marques de nouer de véritables liens avec les gens d’une manière qui stimule la notoriété, la faveur et les ventes. »

S’appuyer sur la culture de partage et de remix de la communauté de TikTok peut être un excellent moyen de renforcer la notoriété de la marque à cet égard, et le partenariat avec des créateurs expérimentés sur la plate-forme peut aider à alimenter cette approche, car ils s’efforcent d’aligner votre produit sur les attentes du public dans le application.

Enfin, TikTok note également que ses outils de commerce électronique évolutifs permettent aux utilisateurs de passer de « la découverte à l’action en une fraction de seconde » :

« Ils entendent parler d’un produit dans des vidéos sur leur page For You, puis s’engagent avec ce contenu et utilisent nos produits publicitaires pour visiter le site d’une marque afin de parcourir ou de faire un achat. Tout cela se déroule dans l’application TikTok elle-même, et tout se passe si bien que les utilisateurs peuvent revenir à leurs flux dès qu’ils ont terminé, puis redémarrer le processus.

Il y a quelques notes précieuses ici, quelques considérations clés pour votre approche – et encore une fois, avec la saison des vacances qui approche à grands pas et TikTok toujours en tête des classements mensuels de téléchargement d’applications, il peut être intéressant d’expérimenter le marketing TikTok et de voir quels résultats vous pouvez générer, notamment via des partenariats influenceurs ou des experts de la plateforme.

C’est certainement une plate-forme addictive, et si vous pouvez exploiter cela avec vos promotions, cela pourrait être un puissant moteur pour une réponse optimale.

Vous pouvez lire plus de conseils et d’idées publicitaires de TikTok ici.