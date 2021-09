TikTok dépasse YouTube en temps de visionnage par utilisateur

TikTok bat YouTube en temps de visionnage moyen 0:43

. – Si la vidéo a tué la star de la radio, TikTok pourrait remplacer YouTube en tant que dernière rampe de lancement pour la gloire des jeunes.

Les consommateurs de médias sociaux au Royaume-Uni et aux États-Unis passent déjà plus de temps sur TikTok que sur YouTube, suggère un nouveau rapport, et l’industrie du divertissement semble y prêter attention. Prenez, par exemple, Addison Rae, une danseuse de TikTok qui joue dans le populaire hit Netflix “He’s All That” ou le tout nouveau “D’Amelio Show” sur Hulu, basé sur “The First TikTok Family”. Dans tous les genres de divertissement, les influenceurs TikTok connaissent un nouveau succès.

La société de surveillance des applications App Annie a collecté des données sur les réseaux sociaux et a constaté que le temps moyen par utilisateur passé sur les applications est plus élevé pour TikTok et a déclaré que l’application “révolutionne le streaming et le paysage social”.

Alors que TikTok est en moyenne plus regardé que YouTube, YouTube est toujours le leader en termes de temps total passé (pas par utilisateur) et compte globalement plus d’utilisateurs. (Le rapport ne prend en compte que les téléphones Android.)

Au Royaume-Uni, TikTok a dépassé YouTube en juin 2020. Aux États-Unis, TikTok et YouTube étaient à égalité l’année dernière avant que TikTok n’atteigne le sommet en avril 2021, selon le rapport.

TikTok est également classé comme l’application la plus téléchargée au monde depuis 2020. Les applications de streaming en direct enregistrent également une augmentation des dépenses consacrées aux créateurs.

En d’autres termes, à Hollywood, TikTok ressemble beaucoup à de l’argent.