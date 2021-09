TikTok dépasse YouTube pour la durée de visionnage moyenne aux États-Unis et au Royaume-Uni

Crédit photo : Arpad Czapp

Un nouveau rapport suggère une durée de visionnage moyenne plus élevée par utilisateur sur TikTok par rapport à YouTube.

La société d’analyse d’applications App Annie affirme que les utilisateurs passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube. Le rapport suggère que TikTok bouleverse le paysage du streaming et des réseaux sociaux. YouTube règne en maître sur le temps total passé, mais TikTok domine par temps d’utilisateur.

YouTube compte environ deux milliards d’utilisateurs mensuels, tandis que TikTok en compte environ 700 millions. La mesure du temps passé n’est également disponible que sur les téléphones Android, de sorte que la mesure est faussée sans les données iOS des utilisateurs américains et britanniques.

“YouTube est toujours en tête de TikTok en termes de temps total passé, y compris au Royaume-Uni”, déclare Jamie MacEwan d’Enders Analysis. « L’audience massive de YouTube signifie qu’il obtient de plus en plus de données démographiques qui sont des utilisateurs d’Internet relativement légers – il atteint simplement tous ceux qui sont en ligne. » Alors que YouTube domine toujours le temps de visionnage moyen global de TikTok, TikTok domine le temps de visionnage moyen par utilisateur.

“Maintenant, nous savons qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, TikTok a remanié YouTube et est en train de tourner en rond sur Facebook, c’est un énorme sceau d’approbation”, poursuit MacEwan. TikTok a été classé comme l’application la plus téléchargée dans les catégories sociales, communication, photo, vidéo et divertissement sur iOS et Android. Elle est également en concurrence avec YouTube pour la première place des dépenses de consommation depuis 2020, soulignant la rapidité avec laquelle l’application s’est développée.

Le rapport App Annie suggère que les applications de streaming en direct avec des mécanismes de pourboire alimentent la montée en puissance des créateurs. Les applications avec diffusion en direct représentaient les trois quarts de l’argent dépensé dans les 25 meilleures applications sociales. Cela inclut des applications comme Twitch, où les téléspectateurs peuvent donner des pourboires aux créateurs de contenu, une monnaie virtuelle avec une valeur réelle.

TikTok permet aux utilisateurs de donner aux créateurs un pourboire avec des pièces, qui fonctionnent de la même manière que les bits. YouTube a lancé des fonctionnalités similaires pour son mécanisme de diffusion en direct. Les Super Chats ont fait leurs débuts en 2017, permettant aux téléspectateurs de payer pour épingler un commentaire. Les abonnements aux chaînes offrent également aux téléspectateurs YouTube un moyen de s’assurer que leurs créateurs de contenu préférés sont pris en charge.

“Le streaming en direct stimule la croissance de l’engagement pour les applications sociales, ce qui les prépare pour les dépenses des consommateurs”, lit-on dans le rapport App Annie. C’est pourquoi des plateformes comme Twitter, Snapchat, Facebook et même Spotify se lancent dans le streaming en direct et les trains vidéo abrégés.

Snapchat est un autre gagnant, avec des téléchargements en dehors des États-Unis augmentant de 30% d’une année sur l’autre. C’est important pour une plate-forme qui copie maintenant TikTok, après que sa fonctionnalité Histoires en voie de disparition ait été clonée par Facebook, Twitter et Instagram.