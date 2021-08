Après l’avoir testé avec des profils sélectionnés au cours des derniers mois, TikTok déploie maintenant son option « Promouvoir » de type Boost à tous les utilisateurs professionnels.

Selon TikTok :

« À partir de ce mois-ci, Promote est disponible pour aider les entreprises à toucher plus de personnes et à développer leur communauté avec leurs vidéos TikTok. Avec Promote, vous pouvez transformer n’importe quelle vidéo TikTok organique en publicité, directement dans l’application. Vous pouvez commencer à toucher de nouveaux publics, créer un public et générer du trafic vers le site Web de votre entreprise.

L’option, comme indiqué, est similaire au bouton Boost de Facebook, qui vous permet d’amplifier vos publications en assemblant rapidement une campagne publicitaire.

Lorsque l’option sera disponible sur votre profil, vous pourrez lancer une promotion rapide en :

1. Sélection de la vidéo que vous souhaitez promouvoir – Vous pouvez choisir n’importe laquelle de vos propres vidéos TikTok à promouvoir. Nous vous suggérons de commencer par l’une de vos vidéos organiques les plus performantes pour toucher plus de personnes avec votre contenu le plus populaire.

2. Mise en place de votre promotion – Choisissez un objectif pour votre campagne (plus de vues, de visites sur le site Web ou de suivis), définissez un budget et une durée de diffusion de la promotion, et sélectionnez l’audience que vous souhaitez atteindre avec votre vidéo.

3. Regardez vos chiffres grandir – Une fois votre promotion approuvée, vous pouvez vérifier les performances de votre vidéo et combien de nouvelles personnes découvrent votre entreprise !

Vous pourrez accéder à l’option Promouvoir de TikTok via l’icône de feu sur chaque vidéo, via le menu Outils de création de TikTok ou via Business Suite.

Le processus de promotion vous permet de choisir parmi trois objectifs :

Plus de vues vidéo – Cela permet à plus de gens de regarder votre vidéo

Plus de visites sur le site Web – Cela guide plus de personnes vers votre site Web.

Plus d’abonnés – Cela vous aide à gagner plus d’adeptes.

Si vous choisissez “Plus de visites sur le site Web‘, vous serez ensuite invité à saisir l’URL de votre site Web et à choisir un bouton d’action pour votre site Web (par exemple, « En savoir plus‘, ‘Achetez maintenant‘, ou ‘S’inscrire‘).

En termes de ciblage, vous pouvez soit choisir « Automatique », ce qui signifie que TikTok affichera votre clip promu aux personnes qui, selon lui, seront probablement intéressées, ou « Personnalisé », à travers lequel vous pouvez définir les spécificités de ciblage (sexe, âge, intérêts) pour toi.

Il convient également de noter que Promote n’est disponible que pour les clips publics qui n’utilisent pas de musique protégée par le droit d’auteur. Donc, si vous cherchiez à sauter sur une tendance liée à un morceau populaire, vous ne pourrez pas amplifier ce clip.

Les clips promus apparaîtront dans les flux d’utilisateurs ciblés pour vous avec une étiquette « Promité », ce qui signifie qu’ils font partie d’une diffusion payante.

Alors, quelle est son efficacité ? Eh bien, personne ne le sait encore avec certitude, mais de nombreuses marques ont obtenu de bons résultats avec les campagnes TikTok en général, et cela pourrait être une bonne option pour amplifier rapidement vos clips les plus performants. Dans le passé, certains conseillers marketing ont déconseillé d’utiliser l’option Boost de Facebook car les outils de ciblage sont plus limités, et si vous envisagez de lancer une campagne, vous devez utiliser toutes les options disponibles avec une campagne publicitaire appropriée.

Mais peut-être que les outils Promote de TikTok seront différents et produiront des résultats différents – et l’algorithme de TikTok est particulièrement efficace pour montrer aux gens plus de ce qu’ils veulent voir. Peut-être que cela rendra également son option de ciblage publicitaire automatique plus efficace à cet égard – mais en réalité, à ce stade, il s’agit d’expérimenter et de voir quels résultats vous pourriez obtenir à partir des options.

C’est une autre considération pour votre approche, et avec la saison des vacances qui approche à grands pas, cela peut valoir la peine d’être testé.

Vous pouvez en savoir plus sur TikTok Promote ici.