TikTok détrône Google et Facebook en tant que site Web le plus visité en 2021

22/12/2021 à 21:42 CET

Carles Planas Bou

TIC Tac il n’arrête pas de battre des records. Cinq ans seulement après son lancement sur le marché international, le célèbre réseau social La courte vidéo chinoise a réussi à devenir un phénomène technologique météorique presque sans précédent. Maintenant, TikTok a réussi à renverser deux géants comme Google et Facebook devenir le site le plus visité sur Internet ce 2021.

Il est certifié par le rapport sur l’évolution du trafic web établi annuellement par l’entreprise Cloudflare, qui fournit également des services de cybersécurité et de serveur de noms de domaine. Au cours de l’année écoulée, TikTok a occupé la septième position du classement, ce qui fait sa « surprise » à Google, invaincu jusqu’à présent par la domination de fonctionnalités telles que Maps, le traducteur ou son service photo, encore plus impressionnante.

Voici le top 10 des pages Web les plus populaires en 2021 :

1- TikTok

2- Google

3- Facebook

4- Microsoft

5- Pomme

6- Amazon

7- Netflix

8- Youtube

9- Twitter

10- WhatsApp

L’application la plus téléchargée au monde

De cette façon, TikTok devient le seul site Web appartenant à des Chinois à atteindre un podium traditionnellement aux mains des Américains. TikTok est la version internationale de l’application chinoise Douyin, actif sur le marché asiatique depuis septembre 2016. Le réseau social, qui n’était disponible dans le monde entier qu’après sa fusion avec Musical.ly En août 2018, il a suivi une croissance spectaculaire ces dernières années.

TikTok est actuellement la septième plateforme la plus utilisée au monde avec 689 millions d’utilisateurs actifs, selon les données de Hootsuite. Cependant, ces données ne donnent pas de image totale de son impact, parce que sa sœur chinoise Douyin Il compte également 600 millions d’utilisateurs supplémentaires, ce qui pourrait le placer dans le top cinq. Le réseau social a été le plus téléchargé en 2020 et en août de la même année, il a atteint 2 000 millions de téléchargements dans le monde.