TikTok dit qu’il compte déjà plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois

TikTok bat YouTube en temps de visionnage moyen 0:43

New York (CNN Business) – TikTok a atteint l’une des étapes les plus uniques de l’industrie technologique.

La société a déclaré lundi dans un blog qu’elle comptait désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, ce qui en fait un cas rare, car il s’agit d’un réseau social qui n’appartient pas à Facebook ou à Google et déclare une audience de ce type. Taille.

La popularité de la courte application vidéo a augmenté à mesure que les gens passaient plus de temps sur leur téléphone pendant la pandémie. Cela a également profité et alimenté la croissance de l’industrie des créateurs, car de plus en plus de personnes cherchent à gagner leur vie en publiant du contenu sur les réseaux sociaux.

La croissance de l’application appartenant à des Chinois intervient malgré l’administration de l’ancien président Donald Trump l’année dernière qui a tenté de fermer TikTok aux États-Unis. Et bien que la tentative de Trump ait finalement échoué, l’application a été interdite en Inde et fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs européens sur ses pratiques de protection des données et la sécurité des enfants.

La version chinoise de TikTok limite le temps d’utilisation aux mineurs 0:40

TikTok a également maintenu sa popularité malgré le lancement de produits de copie tels que Instagram Reels, YouTube Shorts et Snapchat Spotlight.

Forte augmentation mensuelle de TikTok

Les utilisateurs actifs mensuels de l’application en août ont augmenté de 25% par rapport au même mois de l’année dernière, selon la société de renseignement sur les magasins d’applications Sensor Tower.

L’annonce consolide la place de TikTok parmi les listes concurrentielles des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, YouTube et Instagram, détenues par Facebook, cette dernière atteignant 1 milliard d’utilisateurs mensuels en juin 2018.

Au lieu de cela, Snapchat, qui existe depuis presque deux fois plus longtemps, a déclaré plus tôt cette année qu’il avait atteint 500 millions d’utilisateurs actifs par mois. Lorsque Twitter a signalé cette mesure pour la dernière fois en 2019, il comptait 330 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Pendant la pandémie, TikTok a réussi à attirer plus de milléniaux et de créateurs de haut niveau d’Instagram et d’autres sites. Il a également lancé l’année dernière un fonds pour les créateurs de 1 milliard de dollars pour encourager les utilisateurs à créer du contenu sur la plateforme.