TikTok dit qu’il fait des changements d’algo pour garder les pages For You à jour

Le réseau social vidéo TikTok dit qu’il va apporter des modifications à la façon dont son algorithme fonctionne dans le but de garder les flux For You à jour. Cette décision garantira que les gens ne se retrouvent pas à regarder le même type de contenu à plusieurs reprises, ce pour quoi TikTok est devenu connu.

Bien que ce comportement de TikTok ait été considéré comme positif en raison de la façon dont il affiche le contenu que vous êtes susceptible d’apprécier, il peut également être négatif avec des résultats dévastateurs. Et tandis que Tik Tok a déclaré dans un article d’annonce que l’algorithme fonctionne d’une manière que les gens apprécient, il a des inconvénients.

Cependant, certains types de vidéos peuvent parfois renforcer par inadvertance une expérience personnelle négative pour certains téléspectateurs, comme si quelqu’un qui a récemment mis fin à une relation tombe sur une vidéo de rupture. Nous souhaitons partager davantage sur certains des travaux en cours pour résoudre ce problème et améliorer l’expérience des téléspectateurs sur TikTok.

TikTok poursuit en disant qu’il apporte des changements pour essayer d’éviter d’envoyer des gens dans des terriers de lapin indésirables.

Alors que nous continuons à développer de nouvelles stratégies pour interrompre les schémas répétitifs, nous examinons comment notre système peut mieux varier les types de contenu pouvant être recommandés dans une séquence. C’est pourquoi nous testons des moyens d’éviter de recommander une série de contenus similaires – comme autour d’un régime ou d’une forme physique extrême, de la tristesse ou des ruptures – pour éviter de regarder trop d’une catégorie de contenu qui peut être bien comme une seule vidéo mais problématique si vues en grappes. Nous nous efforçons également de déterminer si notre système ne recommande par inadvertance que des types de contenu très limités qui, bien qu’ils ne violent pas nos règles, pourraient avoir un effet négatif s’il s’agit de la majorité de ce que quelqu’un regarde, comme du contenu sur la solitude ou le poids. perte. Notre objectif est que le flux For You de chaque personne présente un large éventail de contenus, de créateurs et de sujets.

TikTok et d’autres réseaux sociaux ont récemment été critiqués en raison de la façon dont ils peuvent avoir un impact sur la santé mentale, ce que ce changement est clairement conçu pour aider. Nous devrons voir exactement comment les choses changent au fur et à mesure que le nouvel algorithme fonctionne.