TikTok en tête des graphiques de téléchargement du jour de Noël, de nouveaux marqueurs du prochain changement de métaverse

TikTok devrait continuer sur sa lancée de croissance jusqu’en 2022, avec l’application vidéo abrégée en tête des classements de téléchargement le jour de Noël, tandis que la réalité virtuelle et le métaverse plus large ont également vu des indicateurs de consommation importants dans les dernières données de la société de suivi des applications App Annie. .

Tout d’abord, sur l’ensemble des téléchargements – comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, à l’échelle mondiale, TikTok ouvre la voie à Noël, devant Instagram et Facebook.

Snapchat est également resté populaire, ainsi que les principales applications de messagerie, tandis que Shopee, une plate-forme de commerce électronique clé en Asie du Sud-Est, a également pris de l’ampleur auprès des consommateurs.

L’application d’édition TikTok CapCut a également fait partie du top 10, soulignant encore la popularité de l’application, et avec des projections selon lesquelles TikTok atteindra 1,5 milliard d’utilisateurs en 2022, il est assez clair que c’est maintenant la principale application de choix, en particulier pour les jeunes utilisateurs, qui est un changement important à noter pour tous les spécialistes du marketing des médias sociaux.

Si vous n’avez pas encore de stratégie TikTok, que ce soit simplement pour écouter et surveiller les dernières tendances, ou pour une publicité et une sensibilisation plus larges, il est clairement temps d’y accorder une attention supplémentaire.

Mais peut-être encore plus intéressantes sont les tendances reflétées dans les graphiques de téléchargement spécifiques à chaque région, en particulier aux États-Unis :

Selon App Annie :

« Aux États-Unis, Oculus était n°1 en termes de téléchargements le jour de Noël alors que les Américains déballaient les nouveaux casques de réalité virtuelle (VR) Oculus sous le sapin. Cela s’appuie sur la tendance croissante des métavers et des expériences immersives.

Le changement plus large du métaverse, tel qu’envisagé par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, aura probablement lieu en VR, il est donc important que Meta voit une augmentation de l’adoption de ses casques VR, afin d’inaugurer la prochaine étape de la connexion numérique. Si Meta peut posséder l’espace VR, il peut effectivement posséder le métaverse lui-même et devenir la plate-forme d’hébergement clé avec laquelle les autres développeurs devront ensuite s’aligner afin de se connecter avec les utilisateurs dans ce nouveau monde d’opportunités en expansion.

Nous n’en sommes pas encore là, et ce que sera exactement le métavers n’est pas défini en tant que tel. Mais l’adoption plus large des outils de réalité virtuelle de Meta est un indicateur important de l’intérêt croissant.

Et comme l’a récemment noté un analyste de marché :

$FB est une application Oculus tueuse loin d’une re-tarification. – Wall St. Dropout (@WallSt_Dropout) 27 décembre 2021

Une application VR géniale, fonctionnelle et virale qui suscite des tendances, et vous allez voir l’élan VR s’accélérer rapidement, laissant la discussion métaverse actuelle sur les NFT et les tendances similaires des premiers utilisateurs dans la poussière.

Grand Theft Auto VR pourrait-il être cette application qui tue ?

Un autre point important à noter dans le graphique américain est la popularité du jeu MMO Roblox, qui, tout comme Minecraft, est devenu une plate-forme durable pour les jeunes joueurs.

Une tendance particulièrement importante à noter dans le cas de Roblox, cependant, est qu’il est également devenu un connecteur social clé pour les jeunes utilisateurs, qui ont été privés d’interaction en face à face au cours des deux dernières années en raison de la pandémie. Cela pourrait en faire un outil social encore plus intégré et essentiel, en plus d’une plate-forme de jeu et de loisirs, qui jette efficacement les bases de ce que sera la future structure du métaverse.

Les dépenses dans le jeu pour les skins de personnages et les produits numériques sont également élevées sur Roblox (Roblox était le meilleur jeu pour les dépenses des consommateurs le jour de Noël dans le monde), et pour la prochaine génération de consommateurs, il s’agit déjà d’un comportement normal et habituel, ce qui indique que où la tendance se dirige au cours de la prochaine décennie, alors que ces jeunes entrent dans l’âge adulte.

Si vous voulez avoir une idée de ce que sera le métavers, dans un cadre de base, Roblox est le meilleur indicateur, avec un large éventail d’éléments générés par les utilisateurs et fournis par les créateurs s’intégrant dans le monde plus large du jeu, que les utilisateurs habitent des heures et des heures chaque jour.

La pandémie a stimulé cela, et c’est maintenant une plate-forme clé à surveiller. Et bien que je m’attende à ce que le métaverse plus large soit beaucoup plus avancé, les plates-formes et les fournisseurs qui gagneront sont ceux qui cherchent à créer des outils qui se connectent à la structure plus large du métaverse, pas ceux qui offrent des images de profil uniques ou de l’art numérique 2D qui n’a aucun lien direct avec l’espace.

À cet égard, des applications comme « Ready Player Me », qui se concentre sur la création d’avatars multiplateformes, et des plateformes d’hébergement comme l’espace VR de Meta, sont les endroits où les gens devraient vraiment chercher. Si les développeurs de nouvelle génération n’ont pas de plan ou de feuille de route qui implique la construction des protocoles des plus grands hôtes et réseaux, alors ils n’ont pas du tout de plan de métaverse. Et même alors, il est trop tôt pour savoir quels seront les schémas et les exigences universels pour être vraiment « prêts pour le métaverse ».

En d’autres termes, si vous voulez comprendre la prochaine étape de la connexion numérique, ne regardez pas les images de singes ennuyés et de personnages pixelisés, regardez des plateformes comme Roblox, où les jeunes utilisateurs établissent déjà les nouvelles normes du futur espace.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet des téléchargements de Noël d’App Annie ici.