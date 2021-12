TikTok envisage d’ouvrir sa propre chaîne de restaurants de livraison uniquement « TikTok Kitchen »

J’aimerais voir Instagram copier ceci.

Dans un mouvement que je doute que beaucoup auraient vu venir, TikTok ouvre une nouvelle chaîne de restaurants de livraison uniquement à travers les États-Unis, qui verra la plate-forme convertir les vidéos de recettes virales de l’application en éléments de menu à thème.

En partenariat avec Virtual Dining Concepts et Grubhub, le service de restauration de TikTok mettra à jour son menu tous les trimestres et verra les aliments de marque TikTok livrés à votre porte.

Tel que rapporté par TechCrunch :

«Le menu des restaurants s’appuiera sur les publications alimentaires virales les plus populaires sur TikTok, que les gens peuvent ensuite se faire livrer à leur porte via Grubhub. TikTok prévoit de lancer environ 300 emplacements qui commenceront à livrer des plats en mars, avec des plans pour ouvrir plus de 1 000 restaurants d’ici la fin de l’année prochaine.

Le modèle du service de restauration de TikTok est essentiellement le même que celui que la célébrité YouTube, M. Beast, a récemment utilisé pour lancer sa chaîne de livraison. Les restaurants Beast Burger, qui ont depuis livré plus d’un million de hamburgers, et se développent dans de nouvelles régions.

Le processus implique l’utilisation du personnel et des cuisines d’autres restaurants existants pour gérer les commandes locales, ce qui signifie des frais généraux inférieurs, en raison de l’absence de magasins physiques, et une plus grande flexibilité d’échelle et d’expansion.

Virtual Dining Concepts a également été impliqué dans le projet Mr. Beast Burger, donc l’entreprise est bien au fait d’une telle opération, et TikTok s’appuiera sur son expertise pour étendre sa marque dans un tout nouveau domaine. TikTok dit qu’il allouera la moitié des bénéfices des ventes de nourriture aux créateurs des plats du menu.

Alors, que pouvez-vous vous attendre à voir dans le menu TikTok Kitchen ?

Cela pourrait fournir une indication – plus tôt ce mois-ci, dans le cadre de son aperçu des tendances des produits sur la plate-forme, TikTok a partagé cette liste des aliments les plus populaires de l’année, basée sur l’engagement vidéo.

On peut dire qu’il y aura un sandwich au poulet quelque part.

Alors pourquoi TikTok se lance-t-il dans le jeu des restaurants ?

Eh bien, ce n’est pas, de manière significative, à long terme. Le projet TikTok Kitchen sera davantage un véhicule de marque pour la plate-forme, pour aider à générer plus de buzz et exploiter les tendances croissantes de la livraison de nourriture. Le projet s’aligne également sur les plans de commerce électronique plus larges de TikTok, en incitant encore plus d’utilisateurs à commander et à payer pour des choses dans l’application.

Une fois que vous avez établi des comportements transactionnels, cela conduit alors à plus de confort, et cela pourrait être un autre moyen pour TikTok de générer plus d’intérêt pour les achats in-stream pour d’autres produits et services.

Mais cela ressemble aussi à un défi pour Instagram, qui copie essentiellement tout ce que TikTok fait, quelques semaines seulement derrière.

Instagram s’installera-t-il également dans les restaurants virtuels et les commandes de nourriture ? « Insta-Burger » peut-être ?

Il semble peu probable qu’IG emboîte le pas dans ce cas, mais encore une fois, peut-être, si le projet de TikTok fonctionne et contribue à générer plus de battage autour de l’application.

De qui plaisantons-nous – si cela fonctionne, Instagram va le copier. Préparez-vous pour un « Reels Risotto » et un « IGBLT » vers le mois de mai de l’année prochaine.