TikTok est-il sûr pour les enfants ? Non selon la Commission européenne

TikTok est-il vraiment sûr pour les enfants ? Pas selon la Commission européenne de l’Union européenne, qui a donné un mois à TikTok pour répondre aux accusations de violation des lois sur la protection de l’enfance.

TikTok est connu pour sa démographie plus jeune, bien que la question de savoir si la plate-forme est sûre pour les enfants a fait l’objet d’un nouvel examen cette semaine. Des responsables de la Commission européenne (la branche exécutive de l’UE) ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient officiellement informé TikTok et sa société mère ByteDance du délai de réponse d’un mois. L’enquête globale découle d’une plainte déposée en février 2021 par l’Organisation européenne des consommateurs (BEUC), qui reçoit un financement de l’Union européenne.

Dans cette plainte, le BEUC a allégué « que TikTok est victime de multiples violations des droits des consommateurs de l’UE et ne protège pas les enfants contre la publicité cachée et les contenus inappropriés ». L’entité a également souligné des scrupules spécifiques, notamment des parties “peu claires et ambiguës” des conditions d’utilisation de l’application vidéo abrégée, qui prétendument “favorisent TikTok au détriment de ses utilisateurs”.

De plus, le groupe (constitué de 46 organisations de consommateurs européennes) s’en est pris aux CGU de la plateforme en ce qui concerne leurs clauses de droit d’auteur « également abusives », qui auraient « accorder à TikTok un droit irrévocable d’utiliser, de distribuer et de reproduire les vidéos publiées par les utilisateurs, sans rémunération.”

De plus, la « politique sur les objets virtuels » du service appartenant à ByteDance – ou celle qui régit l’achat de « pièces » dans l’application, qui sont ensuite utilisées pour envoyer des « cadeaux virtuels » à d’autres utilisateurs – contient prétendument des conditions abusives et des pratiques trompeuses, » comme le « droit absolu de modifier le taux de change entre les pièces et les cadeaux, biaisant potentiellement la transaction financière dans son [TikTok’s] propre faveur », selon le texte.

Et sur le front de la protection de l’enfance, le BEUC a indiqué que les « défis de hashtag de marque », car ils commencent souvent par des « influenceurs populaires », sont « généralement masqués » en termes de « intention commerciale », la prétendue « publicité cachée » ayant un impact particulier sur les enfants et les adolescents.

«TikTok ne parvient pas non plus à faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne la protection des enfants contre les contenus inappropriés tels que les vidéos montrant des contenus suggestifs qui ne sont qu’à quelques rouleaux», a écrit l’organisation.

“TikTok n’informe pas clairement ses utilisateurs, en particulier d’une manière compréhensible pour les enfants et les adolescents, sur quelles données personnelles sont collectées, dans quel but et pour quelle raison légale”, a conclu le BEUC.

Maintenant, comme mentionné initialement, la Commission européenne – qui a accusé Apple de fausser la « concurrence sur le marché de la musique » fin avril – a donné un mois à TikTok et ByteDance pour répondre aux accusations.

Dans le cadre du “dialogue formel de la division européenne avec TikTok pour revoir ses pratiques et sa politique commerciales”, les responsables de l’application ont “un mois pour répondre et dialoguer avec la Commission et les autorités du CPC”.

Le commissaire à la justice de la Commission européenne, Didier Reynders, s’est adressé à l’enquête TikTok dans un communiqué, relayant : « Dans l’Union européenne, il est interdit de cibler les enfants et les mineurs avec des publicités déguisées telles que des bannières dans les vidéos. Le dialogue que nous lançons aujourd’hui devrait aider TikTok à se conformer aux règles de l’UE pour protéger les consommateurs. »

Il y a environ 40 jours, TikTok – qui lutte contre plusieurs poursuites en contrefaçon de brevet – a été nommé dans une action en justice d’un milliard de dollars contre la protection de la vie privée des enfants de l’ancienne commissaire aux enfants d’Angleterre Anne Longfield. L’application controversée, que certains ont qualifiée de logiciel espion, fait également l’objet d’une plainte très médiatisée concernant la vie privée des enfants dans l’Illinois.