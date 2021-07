TikTok est la première application mobile non Facebook à dépasser les 3 milliards de téléchargements dans le monde

TikTok de ByteDance est un énorme succès. L’une des applications les plus téléchargées pendant la période de quarantaine, l’application vidéo a maintenant dépassé les 3 milliards de téléchargements dans le monde, selon une étude Sensor Tower.

TikTok est la première application non-Facebook à atteindre cette marque. Malgré les menaces d’interdictions gouvernementales et après avoir été retiré de l’Inde, son plus grand marché, la popularité de TikTok dans le reste du monde n’a cessé de croître.

TikTok était l’application hors jeu la plus téléchargée et la plus rentable au monde au premier semestre 2021, atteignant près de 383 millions de premières installations et environ 919,2 millions de dollars de dépenses de consommation. (…) Au deuxième trimestre 2021, l’application a connu sa plus forte croissance d’un trimestre à l’autre des dépenses de consommation depuis le deuxième trimestre 2020, grimpant de 39% à 534,6 millions de dollars contre 384,7 millions de dollars au trimestre précédent.