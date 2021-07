TikTok est la première application non Facebook à atteindre 3 milliards de téléchargements

TikTok est la première application non Facebook à dépasser les trois milliards de téléchargements. C’est important. Voici pourquoi.

Facebook a longtemps dominé le top des téléchargements d’applications, hors jeux. WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram ont tous dépassé les trois milliards de téléchargements. Mais ils appartiennent tous à la société mère – Facebook.

Contre toute attente, TikTok, propriété de ByteDance, a connu une croissance exponentielle depuis 2018. Digital Music News a couvert les taux d’installation record au cours des quatre dernières années. C’est désormais la première application non-Facebook (hors jeux) à atteindre trois milliards de téléchargements.

TikTok est sans doute le plus pertinent pour l’industrie de la musique à l’avenir, au grand dam de Facebook et Google. TikTok est devenu si pertinent que YouTube réorganise son produit principal pour proposer un clone de TikTok – YouTube Shorts. Facebook a fait de même avec Instagram, en introduisant Reels et en lançant rapidement des publicités.

C’est parce que Facebook et Google ont vu à quel point TikTok est devenu rentable. TikTok a accumulé plus de 2,5 milliards de dollars de dépenses de consommation dans le monde depuis le lancement de l’application en 2016. Il n’y a que quatre autres applications non liées aux jeux à ce niveau de dépenses de consommation : Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video.

Les téléchargements de TikTok placent l’application en tête des classements. C’était également l’application la plus rentable au monde au premier semestre 2021.

L’application a enregistré plus de 383 millions d’installations initiales et généré 919,2 millions de dollars de dépenses de consommation. Ces chiffres impressionnants sont malgré le fait que les installations de TikTok ont ​​chuté de 38% d’une année sur l’autre. La poussée de croissance massive de TikTok à la suite de la pandémie semble diminuer, tout en restant impressionnante.

Qu’est-ce qui représente près d’un milliard de dollars de dépenses de consommation en six mois ? TikTok indique que les dépenses de consommation dans l’application ont augmenté de 73% au cours de la même période. C’est grâce aux nouvelles fonctionnalités introduites pour aider les créateurs à monétiser leurs chaînes, comme le TikTok Creator Marketplace et le TikTok Creator Fund.

La découverte de la musique est au cœur de l’identité de TikTok et contribue à ses nouveaux téléchargements massifs chaque trimestre.

Après tout, il a commencé sa vie en tant qu’application de synchronisation labiale Musical.ly. TikTok est plus adapté pour aider les musiciens à gagner une base de fans mondiale avec leurs compositions originales que tout autre réseau social. C’est à cause de l’onglet « Découvrir » et de la façon dont tout peut devenir viral. D’autres réseaux sociaux comme Facebook et Twitter vous obligent à créer un public avant que les hits viraux ne soient possibles.

La musique présentée sur TikTok a fait éclater les tendances à l’échelle de l’industrie dans des explosions nocturnes d’une nouvelle popularité. Un homme chantant joyeusement sur « Dreams » de Fleetwood Mac a apporté au groupe un succès du jour au lendemain et une légion de nouveaux fans. TikTok est le Far West en ce qui concerne les créateurs, et toutes les musiques que les gens découvrent ne leur sont pas adaptées.

Sur TikTok, les utilisateurs découvrent des chansons dont ils n’ont jamais entendu parler. C’est différent des autres plateformes de streaming populaires, où les algorithmes recommandent ce que vous préférez ou savez déjà. Les principales plates-formes musicales dépendent de la collecte de données lorsque vous interagissez avec l’application pour affiner vos goûts musicaux.