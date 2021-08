Tiktok est l’application mobile la plus téléchargée, dépassant même Facebook | La technologie

in

L’application chinoise de vidéos virales a réussi à battre en 2020 une marque qui semblait impossible : surpasser elle-même la reine des réseaux sociaux. Maintenant, TikTok est devenu le rival à battre.

Quand il est apparu pour la première fois, en 2016, personne ne pariait dessus comme la révolution qui changerait les règles du jeu.

Avec une proposition pas trop originale, que nous avions déjà vu dans des applications comme Vine, TikTok était accompagné d’une lettre de motivation au format vidéo et de très courte durée. Rien de plus.

Super pour sortir, mais avec un manque de profondeur qui pourrait faire mal. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Après avoir atteint un jalon que seul Facebook a jamais atteint, l’application ByteDance a maintenant réussi à briser le règne de Zuckerberg après trop d’années au sommet.

Merci un rapport récemment publié, En 2020, l’application la plus téléchargée au monde était TikTok, laissant Facebook en deuxième position, troisième à WhatsApp et quittant le podium à Instagram.

Les données indiquent que l’application de courtes vidéos est passé de la quatrième position en 2019 à la première en 2020, retirant à Zuckerberg un podium qui était exclusivement le sien l’année précédant la pandémie.

En seulement trois ans, TikTok a dépassé YouTube en popularité et en utilisation parmi les plus jeunes. D’où vient ce réseau social ? Comment avez-vous eu autant de succès ? Pourquoi les États-Unis veulent-ils le fermer ?

Bien que le nombre total de téléchargements n’a pas été rendu public, ils expliquent que la hausse a été très importante en termes numériques, car sinon il aurait été impossible de dépasser ce qui est la plus grande application de messagerie instantanée et le réseau social avec le plus grand nombre d’utilisateurs au monde.

La simplicité des vidéos, qui allaient au début de 7 à 15 secondes puis s’étendaient à 3 minutes, semble avoir été la clé pour engager une société qui demande de plus en plus des créations courtes, qui prennent peu de temps et qui demandent peu d’attention.

Si YouTube popularisait les vidéos de 10 minutes devant la télévision traditionnelle, TikTok a réduit la durée des créations audiovisuelles à un minimum d’expression.

Conseils pour cuisiner, étudier, conduire, nettoyer… l’application a su diversifier son contenu pour que les utilisateurs trouvent utile de passer leur temps sur ce réseau social, et toujours avec la sensation de fraîcheur et d’immédiateté que procurent les courtes vidéos. Va-t-il tenir longtemps sur le trône ?