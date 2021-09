TikTok est obsédé par ce grille-pain et il est maintenant en vente

Voici ce que disent les critiques :

“Je l’expérimente depuis que je l’ai reçu dimanche. Je ne l’ai presque pas acheté à cause du prix. Pas déçu du tout. J’avais peur d’y mettre une Pop Tart avec du glaçage parce que je ne voulais pas que le glaçage entrer dans le grille-pain. Mais ce n’est pas le cas. Les choses que j’ai essayées jusqu’à présent étaient toutes parfaites. Je le recommande vivement. Meilleur investissement que j’ai fait dans un appareil. “

“Mon expérience avec le grille-pain Revolution. Ce grille-pain est très futuriste et un excellent sujet de conversation ! Ce grille-pain vous permet de choisir à quel point vous voulez que vos pains soient grillés avec un écran couleur. C’est amusant à utiliser et rend le grillage amusant ! Il y a même un carillon musical quand votre pain est fini. Mes enfants aiment leurs pains très grillés, mon mari préfère ses pains légèrement grillés. Je peux faire plaisir à tout le monde à la fois ! “

“J’adore mon nouveau grille-pain. Non seulement il fait des toasts / bagels / vous l’appelez, mais c’est tellement esthétique. 5 étoiles à l’équipe du service client qui m’a aidé avec toutes mes questions et préoccupations.”

“Je dois dire que ce grille-pain valait bien l’investissement. Celui-ci a battu mon vieux grille-pain d’un kilomètre en termes de vitesse de grillage, et il s’adapte facilement et bien aux gaufres et aux bagels. Le grille-pain a également un affichage numérique fantastique. J’adore la fonction de compte à rebours de 10 secondes pour que je puisse mettre mon beurre en place et en badigeonner un pendant que le pain grillé est chaud. Le design est épuré et élégant, et ma surprise préférée est l’affichage de l’horloge analogique. “