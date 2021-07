TikTok est officiellement plus addictif que YouTube, selon les données

in

Livre pour livre, les Américains passent désormais plus de temps à regarder TikTok que la session équivalente sur YouTube, selon un nouveau rapport.

La société d’analyse d’applications App Annie évalue régulièrement les applications les plus populaires dans son rapport State of Mobile. Le rapport suit les tendances du comportement des consommateurs, mettant en évidence les applications mobiles émergentes. Ce rapport a révélé que les Américains qui utilisent des téléphones Android passent plus de temps avec TikTok par session que la session équivalente sur YouTube.

Ces Américains ont passé en moyenne 24,5 heures sur TikTok par mois. Cela est comparé à environ 22 heures par mois passées sur YouTube. C’est une différence de plus de 10 %, un gouffre qui semble se creuser. L’examen des anciens rapports State of Mobile révèle à quelle vitesse l’engagement mensuel de TikTok augmente.

En décembre 2019, les Américains n’ont passé que 16 heures par mois sur TikTok.

Au cours de la même période, ils ont passé environ 21,5 heures par mois sur YouTube. En d’autres termes, le taux d’engagement de TikTok ne cesse de croître, tandis que celui de YouTube reste stable. Cela explique également pourquoi les courts métrages YouTube sont désormais une chose – et pourquoi la vidéo courte domine toutes les plateformes.

TikTok est également en avance sur YouTube pour le nombre d’heures regardées par mois au Royaume-Uni. Les utilisateurs d’Android au Royaume-Uni passent 26 heures par mois sur TikTok contre 16 heures par mois sur YouTube. Alors que TikTok se développe rapidement en Amérique et au Royaume-Uni, ce n’est pas vrai pour tous les pays.

En Corée du Sud, YouTube est beaucoup plus populaire que TikTok. Les Sud-Coréens passent en moyenne 40 heures par mois sur YouTube, contre seulement 17 heures par mois sur TikTok. App Annie dit que le temps mensuel moyen de TikTok passé par utilisateur « a augmenté plus rapidement que presque toutes les autres applications analysées, dont 70 % aux États-Unis et 80 % au Royaume-Uni ».

L’engagement de TikTok augmente également plus rapidement que Facebook, d’après ce rapport d’analyse d’application.

Cela explique également pourquoi Facebook pivote pour intégrer les vidéos courtes à toutes ses plateformes. En 2019, les utilisateurs de Facebook ont ​​passé en moyenne 15,5 heures par mois dans l’application – les utilisateurs de TikTok n’ont passé que 12,8 heures par mois. Mais en 2020, le nombre d’engagements de TikTok avait doublé, tandis que celui de Facebook n’augmentait que de deux heures à la fois.

L’engagement de TikTok augmente plus rapidement que Facebook, Instagram ou toute autre application de messagerie de Facebook. Il met en évidence à quel point l’algorithme TikTok peut être addictif, en diffusant vidéo après vidéo dans un flux sans fin. TikTok a poursuivi son ascension fulgurante malgré la pression des gouvernements indien et américain.

Il sera intéressant de voir si l’un de ses rivaux peut reproduire son succès en matière d’engagement. Instagram a été totalement repensé pour s’adapter à la nouvelle plateforme Reels.