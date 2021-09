TikTok est une menace pour YouTube, les vidéos courtes sont la clé de la fidélisation des utilisateurs | La technologie

in

YouTube a un rival auquel on ne s’attendait pas, TikTok n’est pas seulement à la recherche d’Instagram. Le réseau social de courte vidéo a réussi à dépasser la plate-forme de contenu Google en temps de visionnage moyen.

TikTok est apparu sans prévenir et a fait peur aux réseaux sociaux comme Instagram pour la première fois. Le temps a passé et, semble-t-il, TikTok a non seulement réussi à semer l’inquiétude sur les réseaux sociaux, mais a également réussi à ébranler le trône de YouTube pour la première fois depuis longtemps.

Telle est la crainte que YouTube publie sa propre version de courtes vidéos pour s’attaquer à TikTok. The Shorts est venu pour essayer d’amener les utilisateurs fidèles à de courtes vidéos pour changer TikTok pour YouTube, bien qu’il semble qu’ils n’accomplissent pas pour le moment la tâche pour laquelle ils ont été créés.

La situation est plus grave que vous ne le pensez au premier abord. Et, est-ce que la BBC a présenté une série de données qui proviennent d’une analyse faite par l’application Annie, où l’on peut observer que TikTok a battu YouTube en temps de visionnage moyen en juin 2020.

Et, bien que les données datent de 2020, la croissance de TikTok en tant que réseau social et en tant que plate-forme de divertissement n’a pas cessé de croître ces derniers mois. Bien sûr, malgré le fait que toutes les alarmes aient sauté, YouTube continue de gagner en termes de rétention totale grâce au nombre élevé d’utilisateurs de la plate-forme.

TikTok vit à quel point ses vidéos peuvent être virales, en plus du fait que, étant un contenu court, sa consommation est beaucoup plus confortable. YouTube a depuis longtemps des réglementations qui obligent les créateurs de contenu à disposer d’un temps minimum pour pouvoir monétiser leur contenu, bien que ces politiques changent récemment.

Rien ne peut être prévu, mais il est clair que TikTok constitue une menace pour les plateformes comme YouTube et pour les réseaux sociaux comme Instagram. Il faudra attendre de voir comment évoluera cette guerre des contenus, une application avec des vidéos de 5 secondes pourrait être lancée dans quelques années.