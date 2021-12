TikTok étend les pourboires aux créateurs et les cadeaux vidéo, offrant plus d’options de monétisation et de marketing

TikTok continue d’étendre ses outils de monétisation des créateurs avec l’ajout de pourboires vidéo et de cadeaux virtuels pour les téléchargements réguliers, en plus des diffusions en direct dans l’application.

Pour être clair, des pourboires en direct et des cadeaux numériques sont disponibles pour certains créateurs de diffusion en direct via son programme Creator Next depuis l’année dernière. Cette nouvelle extension apporte la même fonctionnalité aux vidéos TikTok régulières, ce qui offrira aux utilisateurs un autre moyen de générer des revenus directs à partir de leurs vidéos TikTok.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, partagées par l’expert des médias sociaux Matt Navarra (via Dan Schenker), pour être éligible au nouveau programme Creator Next, les utilisateurs devront avoir au moins 1 000 abonnés et devront avoir généré plus de 1 000 vues de la vidéo au cours des 30 derniers jours.

Bien que TikTok note que ces exigences varient selon les régions – TechCrunch a signalé que les créateurs doivent avoir au moins 100 000 abonnés pour se qualifier dans certains cas.

Comme expliqué par TikTok :

« La nouvelle fonctionnalité Astuces permet aux gens de montrer directement leur gratitude aux créateurs pour leur contenu, un peu comme reconnaître un service exceptionnel ou faire une ovation debout. Comme c’est la norme pour les pourboires en personne, avec Tips, les créateurs recevront 100 % de la valeur du pourboire. »

Les paiements des pourboires seront traités par Stripe, les créateurs devant s’inscrire pour gérer leurs revenus dans l’application.

« Avec les cadeaux vidéo, également disponibles aujourd’hui, les créateurs peuvent désormais collecter des diamants non seulement en passant en direct, mais également en publiant des vidéos. Cela donne également aux gens une toute nouvelle façon d’interagir et de s’engager avec le contenu qu’ils aiment.

Cela offrira une capacité accrue de générer de l’argent réel à partir de la publication, sans avoir à passer en direct, ce qui ouvrira de nouvelles portes à de nombreux créateurs de TikTok.

En plus de cela, TikTok abaisse également le seuil pour ceux qui peuvent répertorier leurs profils sur sa plate-forme de collaboration de marque Creator Marketplace, qui permet aux entreprises de trouver des influenceurs TikTok avec lesquels s’associer pour des campagnes in-app.

Jusqu’à présent, les créateurs avaient besoin de 100 000 abonnés pour se qualifier pour ces listes, mais maintenant, TikTok réduit ce nombre à 10 000, ce qui élargira encore les opportunités disponibles pour les utilisateurs et les marques.

Cela pourrait rendre beaucoup plus facile la recherche de créateurs pertinents avec lesquels s’associer, dans beaucoup plus de niches, ce qui ajoutera plus de considérations à votre processus de publication et d’engagement TikTok.

Comme indiqué, ce sont les derniers efforts plus larges de TikTok pour offrir des opportunités de monétisation comparables, afin de garder ses meilleures stars sur la plate-forme, au lieu de dériver vers YouTube ou Instagram, qui ont des systèmes de monétisation plus établis.

L’avantage des autres applications à cet égard est que les vidéos plus longues peuvent inclure des publicités pré-roll et mid-roll, facilitant la monétisation directe, que TikTok ne peut pas utiliser étant donné la nature plus courte de ses clips. En tant que tel, il doit se tourner vers d’autres méthodes de financement, qui incluront également des listes de commerce électronique, les affichages directs des produits étant désormais la principale source de revenus pour la version chinoise de l’application.

La croissance continue de la plate-forme ouvre encore plus d’opportunités à cet égard, avec de plus en plus de marques cherchant à exploiter les différentes opportunités de la plate-forme et à s’associer aux créateurs pour maximiser leur présence.

La popularité et la valeur des pourboires et des cadeaux directs est plus variable, car certaines bases de fans dédiées paieront, tandis que d’autres ne verront aucune raison de faire un don pour ce à quoi ils peuvent déjà accéder gratuitement.

Mais même ainsi, cela ajoute plus d’opportunités, et les seuils inférieurs de monétisation verront beaucoup plus d’opportunités à tous les niveaux dans l’application.