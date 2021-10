TikTok explore le monde des NFT en tant que nouvel outil d’autonomisation des créateurs ⋆ ZyCrypto

Publicité





TikTok lance une collection NFT pour les artistes et les créateurs de sa communauté, connue sous le nom de TikTok Top Moments. C’est un endroit où les créateurs peuvent lancer et héberger leurs NFT culturellement significatifs, être récompensés et reconnus pour leur travail par leurs fans.

Selon le communiqué de presse annonçant le déménagement, la plateforme propose actuellement des vidéos d’artistes comme Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, le premier robot rappeur FNMeka qui compte plus de 10 millions de fans sur TikTok, Jess Marciante et Gary Vaynerchuk. Ils s’associent à d’éminents créateurs de NFT comme Grimes et Coin Artists.

“La création qui se produit sur TikTok aide à stimuler la culture et à lancer des tendances au-delà de la plate-forme”, a déclaré Nick Tran, responsable mondial du marketing, TikTok dans le communiqué de presse. « Alors que l’économie des créateurs continue de croître, nous recherchons continuellement des moyens nouveaux et différenciés de soutenir nos créateurs. Désormais, les fans peuvent s’approprier un moment sur TikTok qui a contribué à façonner Internet tout en soutenant certains de leurs créateurs préférés. Nous sommes ravis de voir comment notre communauté et les communautés NFT s’engagent dans certaines des étapes culturelles les plus appréciées d’Internet. »

Fondamentalement, c’est plus significatif pour quiconque a quelque chose à la mode sur Internet. Les utilisateurs pourront désormais posséder ces moments directement sur TikTok en les convertissant en NFT et en les mettant aux enchères. Le communiqué annonce que Lil Nas X sera le premier à lancer son édition limitée NFT sur la plateforme le 6 octobre, aux côtés de Rudy Willingham. D’autres lancements de NFT suivront à la fin du mois. Les fans peuvent regarder ces moments sur le site Web dédié TikTok Top Moments.

Pour les fans, la collection leur permettra de soutenir directement les créateurs et les artistes NFT qu’ils suivent, sans que les NFT et les moments amusants ne quittent jamais la plate-forme. L’innovation devrait renforcer l’innovation et la créativité sur la plate-forme tout en rendant les NFT faciles et peu coûteux à créer pour les utilisateurs. Par exemple, il sera possible pour les utilisateurs de TikTok d’échanger les NFT sans frais de gaz après ce mois.

La solution est hébergée sur la blockchain Ethereum et utilise la solution de mise à l’échelle de couche 2 de la blockchain pour les NFT connue sous le nom d’Immutable X. La solution de mise à l’échelle neutre en carbone permet aux utilisateurs de créer et d’échanger des NFT sur la blockchain Ethereum. Alors que les NFT sont en train de devenir la tendance, il est logique que la société de médias sociaux lance la collection car les médias sociaux sont l’endroit où la plupart des artistes et des célébrités ont un énorme succès.

