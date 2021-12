TikTok fait face à un recours collectif contre les modérateurs de contenu

Crédit photo : Solen Feyissa

TikTok et sa société mère ByteDance font officiellement face à un recours collectif pour leur prétendu échec à « mettre en œuvre des mesures de sécurité sur le lieu de travail » pour les modérateurs de contenu.

Un Candie Frazier, un résident de Las Vegas qui travaille comme modérateur de contenu TikTok depuis janvier 2018, a récemment déposé le recours collectif devant un tribunal fédéral de Californie, nommant comme défendeurs à la fois l’application de partage de vidéos abrégée et le siège de Pékin. ByteDance.

Le demandeur a spécifiquement accusé les défendeurs de plusieurs chefs d’accusation de négligence (y compris « activité anormalement dangereuse ») ainsi que de violations de la loi californienne sur la concurrence déloyale. Mais il convient de noter d’emblée que la partie déposante « n’a jamais été employée par ByteDance ou TikTok à quelque titre que ce soit », travaillant plutôt pour une société (et non partie à l’action) appelée Telus International (NYSE : TIXT), selon le combinaison.

Et Telus International, le produit de la plainte de 35 pages, embauche des modérateurs de contenu pour le TikTok résolument populaire (et controversé). Cependant, ces professionnels « sont constamment surveillés par ByteDance et TikTok via leur logiciel », maintient le plaignant, notamment en termes de vérification « si les quotas sont respectés » et de suivi du temps passé loin de l’ordinateur.

« ByteDance et TikTok obligent Telus à retenir le paiement aux modérateurs de contenu s’ils ne sont pas sur l’application TCS au-delà de leurs pauses allouées (deux pauses de quinze minutes et une pause déjeuner d’une heure pour une journée de travail de douze heures) », révèle le procès, déclarant également que « les bas salaires, les contrats à court terme et le traumatisme associé au travail » provoquent un « taux de roulement élevé » parmi les employés de la revue vidéo.

Fait intéressant, le texte développe également la durée des journées des employés, soulignant que les modérateurs de contenu TikTok (qui doivent signer des accords de non-divulgation, selon le plaignant) « sont tenus de travailler de longues heures, en moyenne 12 heures par jour ». Chaque clip TikTok signalé est envoyé à deux modérateurs de contenu, relayés également par le document, qui « déterminent ensuite si la vidéo doit rester sur la plate-forme, être supprimée de la plate-forme ou avoir son son coupé ».

« En raison du volume considérable de contenu, les modérateurs de contenu ne sont pas autorisés à plus de 25 secondes par vidéo et visionnent simultanément trois à dix vidéos en même temps », lit-on dans l’action du plaignant.

Gardant à l’esprit ces journées de travail apparemment exigeantes et le nombre massif de téléchargements impliqués, Candie Frazier dit qu’elle « a été exposée à des milliers de vidéos graphiques et répréhensibles », avec toutes sortes d’exemples macabres mis en évidence.

Le modérateur de contenu a développé un TSPT, une dépression et plus encore à la suite de cette exposition, selon le procès, et les « normes strictes de TikTok ont ​​créé du stress et un tel stress a contribué et exacerbé les risques de développer un traumatisme psychologique pour les modérateurs de contenu ».

« ByteDance et TikTok auraient pu, mais n’ont pas réussi à mettre en œuvre des mesures de protection sur leurs outils de modération de contenu, notamment en changeant la couleur ou la résolution de la vidéo, en superposant une grille sur la vidéo, en changeant la direction de la vidéo, en floutant des parties de la vidéo, en réduisant la taille de la vidéo et la mise en sourdine de l’audio, ce qui pourrait atténuer certains des dommages causés par l’examen du contenu graphique et dérangeant », poursuit le document.

« Sans aucun conseil significatif ou soutien mental similaire, le demandeur et les autres modérateurs de contenu étaient mal équipés pour gérer les images mentalement dévastatrices que leur travail leur demandait de voir », indique le procès vers sa conclusion, affirmant que « ByteDance et TikTok punissent lourdement tout du temps passé à regarder des vidéos graphiques.

Enfin, il est allégué que la taille de la classe du procès « se compte par milliers », ces personnes subissant « un préjudice continu résultant de la conduite répréhensible de ByteDance et de TikTok ». Le plaignant demande, entre autres, des dommages et intérêts, « un fonds de surveillance médicale » et la mise en œuvre de « consignes de sécurité pour toutes les opérations de modération de contenu potentielles ».