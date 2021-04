TikTok fait face à une action en justice d’un milliard de dollars pour avoir collecté illégalement des données sur des enfants

L’ancien commissaire britannique aux enfants a poursuivi TikTok en Europe pour avoir collecté illégalement des données sur des enfants.

Anne Longfield a déposé la plainte hier au nom d’enfants en Grande-Bretagne et en Europe. Elle réclame plus d’un milliard de dommages et intérêts à TikTok et à sa société mère ByteDance. Longfield a été commissaire aux enfants de 2015 au début de cette année. Elle dit que TikTok est un service de collecte de données qui est à peine voilé comme un réseau de médias sociaux.

Ce sont les mêmes allégations auxquelles TikTok a été confronté dans le cadre de son interdiction potentielle aux États-Unis. L’administration Trump a déclaré que le réseau de médias sociaux appartenant à la Chine présentait des problèmes de sécurité nationale. C’est après que toutes les branches de l’armée américaine et du Congrès américain ont interdit l’application des appareils gouvernementaux.

TikTok a poursuivi en Europe pour avoir collecté illégalement des données d’enfants – y compris des numéros de téléphone, des vidéos, des photos, l’emplacement et des données biométriques.

Longfield affirme que TikTok n’a pas fourni d’avertissement, de transparence ou de consentement suffisants pour les données qu’il a collectées. «TikTok est délibérément opaque quant à savoir qui a accès aux informations privées des enfants, ce qui est extrêmement précieux pour l’entreprise», déclare le procès. «Sa société mère, ByteDance, basée aux îles Caïmans, devrait gagner près de 30 milliards de dollars en 2020, dont plus des deux tiers sont des revenus publicitaires impliquant le transfert d’informations personnelles.»

Le procès vise à empêcher TikTok de traiter et de collecter les informations de millions d’enfants. Il veut également forcer TikTok et ByteDance à supprimer toutes les informations des mineurs qu’il a collectées. Les États-Unis ont examiné cela à l’apogée de l’interdiction de TikTok – même si rien n’en est jamais sorti.

Un porte-parole de TikTok a vigoureusement nié les allégations. «La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok, et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour aider à protéger tous les utilisateurs et nos adolescents en particulier», déclare le porte-parole.

TikTok a lancé une expérience d’application distincte pour les comptes enregistrés de moins de 13 ans. Ces comptes limités ne peuvent interagir avec personne en dehors de la liste de leurs amis approuvés et disposent d’une surveillance parentale accrue. Mais de nombreux enfants ne consultent pas leurs parents lorsqu’ils s’inscrivent à TikTok. Et ils connaissent les dangers d’un compte limité – donc mentir sur l’âge sur TikTok est très courant chez les adolescents.

TikTok a déjà payé l’une des amendes les plus lourdes à ce jour pour avoir enfreint la COPPA aux États-Unis. Cette loi sur la protection de la vie privée exige que le consentement des adultes soit obtenu chaque fois qu’un jeune crée un compte sur un site Web.