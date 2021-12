TikTok fait le point sur l’année 2021 avec un récapitulatif de toutes ses tendances virales

L’année où TikTok a rejoint la liste des quelques applications qui ont dépassé les 3 milliards de téléchargements dans le monde, la société célèbre désormais toutes les tendances devenues virales en 2021 sur son application.

Des recettes aux nouvelles tendances et genres musicaux, à travers les États-Unis, les créateurs ont inspiré les autres à ouvrir un nouveau livre, à s’offrir un « Bones Day » et plus encore, comme écrit dans un article de blog.

«Il y a quelque chose de vraiment spécial dans la communauté mondiale diversifiée de TikTok que les gens ne peuvent tout simplement pas trouver ailleurs. Pour nous, 2021 a été une année de connexion et nous avons vu des gens sur TikTok rire ensemble, nous divertir, déclencher des phénomènes culturels et nous apprendre de nouvelles choses. C’est incroyable de voir les profondeurs du divertissement et de la créativité de cette communauté, et nous sommes ravis de célébrer toutes les façons dont nous nous sommes réunis cette année sur TikTok », a déclaré Vanessa Pappas, directrice de l’exploitation, TikTok.

Voici une ventilation complète de tout ce qui s’est passé sur TikTok en 2021 :

FYfaves

Cette année, le contenu des tendances mondiales s’est étendu à toutes les catégories, y compris la comédie, la nourriture et les boissons et les vidéos familiales. Voici les vidéos qui ont fait leur apparition sur la page For You des gens sur TikTok :

@totouchanemu – Drone Dancing @chipmunksoftiktok – Squishy le Chipmunk cachant des noix dans sa bouche @_catben_ – Réassort à son meilleur @my_aussie_gal – Peinture de chien @zachking – Zach King disparaissant dans son art @tracy.oj – La vidéo de danse originale « Woman » @ chaotticgoood – S’il te plait, n’y va pas @felixgabrielmusic – Voici l’édition musicale du garçon @sunisalee_ – Sunisa Lee fête son or @zeddywill – Mon pote, qui t’a fait sourire comme ça ?

Propulsé par la joie

Dans cette catégorie, TikTok révèle les vidéos good vibes avec lesquelles les gens ont le plus interagi :

@saveafox.rescue – Un renard joyeux @sarahforwarkholden – Bébé rit pour la première fois @valentinebrothers – Cache-cache en famille @jongraz – Est-ce le jour des os ou sans os ? @Pudgywoke – Pudgy remercie le public @missgunn2u – L’enfant requin a faim @camifrobabe – Dire au revoir à grand-père @andreas.choice – Les chats veulent entrer dans la pièce @haylinic – La femme se gratte en disant à son mari qu’elle est enceinte de sa tâche list @deannagiulietti – Le créateur s’engage sur la robe

La liste de lecture

Des rythmes faits maison aux classiques de retour, les chansons du flux For You ont incité les gens à les écouter en boucle. En 2021, des chansons à la mode sur TikTok sont sorties d’artistes de premier plan et d’artistes émergents, couvrant une gamme de genres aussi divers que notre communauté elle-même. Les voici :

« Adderall (Corvette Corvette) » – Popp Hunna « Batman » – LPB Poody « Bundles (feat. Taylor Girlz) » – Kayla Nicole « Kiss Me More (feat. SZA) » – Doja Cat « TWINNEM » – Coi Leray « Up » – Cardi B « Buss It » – Erica Banks « Astronaut In The Ocean » – Loup masqué « Punk Monk » – Playboi Carti « permis de conduire » – Olivia Rodrigo

Étoiles révolutionnaires

En 2021, voici quelques-uns des créateurs qui ont développé des fandoms massifs avec leur contenu captivant sur TikTok, selon la plateforme :

Chef Puff, @thatlittlepuff : Puff est un chef de chat de New York et une sensation TikTok dont la renommée et l’amour pour les arts culinaires ont commencé pendant la pandémie. Son propriétaire Lynch Zhang publie des vidéos de Puff cuisinant et démystifiant les astuces culinaires. Oneya D’Amelio, @angryreactions : Oneya, votre créateur incontournable pour la motivation et le rire, utilise sa voix, sa personnalité hilarante et son attitude optimiste pour crier des affirmations positives aux autres créateurs en doublant leurs vidéos. Olivia Rodrigo, @livbedumb : Cette chanteuse, compositrice et actrice de 18 ans a époustouflé des millions de fans avec son talent. Son premier album a non seulement battu des records avec sept nominations aux Grammy, mais ses chansons étaient à l’origine de plusieurs tendances virales TikTok qui ont repris l’application cette année. Lissette Eduardo, @chikybombomreal : Lissette est une créatrice Latinx de République dominicaine qui utilise sa plate-forme pour autonomiser d’autres femmes et diffuser des messages positifs à ses fans grâce à son contenu hilarant et ses conseils honnêtes. Taylor Swift, @taylorswift : Taylor a rejoint TikTok en août avec des vidéos qui ne sont pas seulement de son chat, et nous a réintroduit une musique que nous ne connaissons que trop bien (version de Taylor).

Pour consulter toutes les tendances en 2021 sur TikTok, assurez-vous de cliquer ici.

