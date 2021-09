TikTok fête son cinquième anniversaire en étant la septième plateforme sociale la plus utilisée au monde

Nouvelles connexes

Il est indéniable que TikTok a connu un succès retentissant ces dernières années, en particulier chez les jeunes utilisateurs, c’est là que le réseau social a sa niche de prédilection.

Maintenant le populaire réseau social chinois fête son cinquième anniversaire étant la septième plateforme la plus utilisée au monde et maintenant un bon niveau de croissance qui augure d’un avenir assez prospère.

Des années de changements dans la recherche de votre site en haut

Tik Tok a fusionné avec Musical.ly L’Android gratuit

TikTok n’a pas toujours été connu sous ce nom, puisque le réseau social a été lancé en Chine en 2016 sous le nom de Douyin, et ce n’est qu’en 2017 que l’application a été renommée TikTok et a été lancée sur d’autres marchés.

Bien que ce n’est qu’en août 2018 qu’après sa fusion avec Musical.ly, il a commencé à être disponible dans le monde entier, à commencer par son processus d’expansion, qui l’a conduit à récolter le succès qu’il connaît actuellement.

Si vous ne l’avez jamais essayé, sachez que le réseau social détenu par Bytedance a un format avec lequel il a tout à fait raison, qui consiste en de courtes vidéos au format portrait, qui vous permettent de profiter de la grande majorité de l’écran et qui, comme ils durent peu de temps, ne prennent pas trop de temps.

Logo et couleurs de TikTok The Free Android

De plus, il existe un grand nombre de créateurs de contenu sur la plateforme, qui s’efforcent d’attirer et d’être attractifs. Et il a même une option qui vous permet de payer un créateur de contenu pour vous envoyer une vidéo personnalisée, par exemple, vous félicitant pour votre anniversaire.

Ceci, associé aux algorithmes dont elle dispose – que l’entreprise a d’ailleurs rendus publics – rend le contenu que vous recommandez est idéal pour chaque utilisateur, et c’est l’une des clés de son succès. En fin de compte, le plus grand triomphe d’un réseau social est que vous l’utilisez et voyez le contenu que vous voulez voir, même si vous ne l’avez pas recherché.

De plus, l’entreprise expérimente souvent de nouveaux éléments, tels que des histoires, de longues vidéos ou des sous-titres automatiques dans ses vidéos, ce qui fait que les utilisateurs ont souvent une nouvelle fonctionnalité de temps en temps, éviter la monotonie.

Un nombre impressionnant d’utilisateurs

Le réseau social n’a pas seulement dépassé YouTube sur Android en temps de lecture moyen, Mais pour le moment, selon les données de Hootsuite et We Are Social, l’entreprise a 732 millions d’utilisateurs actifs mensuels, se classant comme la septième plate-forme la plus utilisée au monde.

Plateformes les plus utilisées au monde Hootsuite L’Android gratuit

TikTok se positionnerait comme le cinquième réseau social préféré des utilisateurs du monde entier, connaissant un succès particulier parmi les plus jeunes utilisateurs de entre 16 et 24 ans, sur la base des données du rapport Digital 2021 de Hootsuite.

Selon cela, il est également révélé que le réseau social a un 49,6% de femmes et 50,4 % des hommes inscrits dans l’application.

Données TikTok selon le rapport Hootsuite Hootsuite The Free Android

Les plates-formes au-dessus de TikTok, au cas où vous vous poseriez la question, sont Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger et Wechat, qui dépassent le milliard d’utilisateurs mensuels. Et même certaines de ces plateformes ont essayé d’imiter le format TikTok pour profiter de son succès, comme cela s’est produit avec YouTube ou Instagram.

L’application continue de croître, et a accumulé en juin dernier 57 millions de téléchargements, un taux qui pourrait placez-le en haut du haut dans un avenir pas trop lointain.

ça peut t’intéresser

Suivez les sujets qui vous intéressent