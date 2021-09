in

TikTok For Business débarque au Mexique On vous dit tout !

C’est vrai, TikTok For Business est récemment arrivé au Mexique et ils ont également présenté leur nouveau directeur, donc si vous ne savez pas de quoi nous parlons, c’est votre moment et continuez à lire pour découvrir tous les détails.

En raison du succès obtenu dans le pays aztèque, TikTok For Business est enfin arrivé au Mexique où les marques seront des conteurs créatifs.

La société TikTok a annoncé que TikTok For Business est récemment arrivé au Mexique, ceci en raison de la croissance constante et soutenue que la société a présentée. application dans le pays.

C’est pour cette raison qu’Efraín Mendicuti a également été nommé directeur de Global Business Solutions pour le Mexique.

Nous sommes très heureux de présenter TikTok For Business, notre marque et plateforme mondiales qui héberge toutes les solutions marketing actuelles et futures pour les marques au Mexique », a déclaré Mendicuti.

Il a également ajouté: “Les solutions commerciales de la plate-forme ont été conçues pour donner aux marques et aux annonceurs les solutions nécessaires pour être des conteurs créatifs et interagir de manière significative avec la communauté TikTok.” En fait, TikTok For Business serait le nouveau concours de Facebook.

C’est vrai, TikTok For Business est arrivé au Mexique et il s’agit essentiellement d’une plate-forme spécialement conçue pour fournir aux entreprises et aux marques, ainsi qu’aux experts du domaine du marketing, une multitude d’outils pour devenir des “conteurs créatifs”.

Il convient de noter que la version Business est née de l’observation de la popularité de l’application vidéo courte, où de nombreux utilisateurs réalisent des vidéos pour recommander des produits ou des services, des réparations, des conseils d’entretien pour les appareils tels que les ordinateurs portables et les téléphones portables, des conseils d’achat, des comparaisons de marques et de déballages entre autres.

Et maintenant que TikTok For Business est arrivé au Mexique, cette quantité de contenu peut être utilisée par les annonceurs pour booster leur marque de manière naturelle.

Cela ouvre sans aucun doute une nouvelle fenêtre d’opportunités pour créer du contenu qui parle aux gens, inviter la communauté à se joindre aux conversations et surtout, faire des vidéos pour la plateforme.

D’autre part, comme l’a dit le propriétaire de TikTok, ByteDance, ses revenus ont augmenté de 111% en 2020, en raison de la forte demande que l’application avait au milieu de la pandémie.

Il convient de noter que cela permettra aux marques de donner une certitude sur leurs produits, le contact direct avec les créateurs de contenu sera perçu par les utilisateurs de l’application comme quelque chose de réel, d’authentique et de créatif.