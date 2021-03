TikTok fournit de nouveaux conseils commerciaux et des guides de ressources

Alors qu’il continue à développer son activité publicitaire, TikTok a lancé une nouvelle plate-forme qui fournit une gamme de conseils et de guides commerciaux pour aider les marques à tirer le meilleur parti de la plate-forme de courtes vidéos.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle plate-forme fournit des informations sur divers éléments de développement de la marque sur la plate-forme, y compris des notes sur les éléments créatifs, la stratégie publicitaire, les tendances clés et plus encore.

Chaque élément comprend un aperçu, avec des exemples d’études de cas et des guides.

Les guides décrivent plus en détail divers éléments clés, ce qui pourrait être utile pour définir votre approche.

Si vous cherchez à faire de TikTok un objectif, ou si vous avez réfléchi à la façon dont vous pourriez exploiter la plate-forme, il y a un tas d’informations utiles à considérer. Et bien que tout cela ne s’applique pas à votre marque, la variété d’exemples et de conseils inspirera sans aucun doute votre réflexion et vous aidera à établir votre approche TikTok.

Vous pouvez consulter les nouvelles ressources commerciales de TikTok ici.