TikTok fournit de nouveaux guides étape par étape pour créer du contenu de marque sur la plate-forme

TikTok cherche à aider davantage de marques à se lancer dans la création de contenu TikTok avec un nouvel ensemble de guides détaillés, étape par étape, sur la façon de créer certains des types de vidéos les plus courants et les plus engageants sur la plate-forme.

Et avec de plus en plus de marques qui cherchent à se pencher sur l’application en cette période de vacances et à atteindre sa base d’utilisateurs en plein essor, les notes peuvent être utiles – vous pouvez lire le guide de présentation complet de TikTok ici, mais dans cet article, nous passerons en revue les trois principaux types de vidéos que TikTok a mis en évidence.

Tout d’abord, TikTok suggère aux marques de créer un clip d’introduction à la première personne, décrivant leur entreprise et ce qu’elles font.

Comme vous pouvez le voir, les guides coup par coup de TikTok sont très détaillés, fournissant un aperçu clair de la façon de créer un clip d’introduction.

TikTok suggère également aux entreprises de publier un clip de présentation de produit :

Bien qu’il fournisse également un aperçu d’une vidéo de témoignage client :

Encore une fois, les notes de cadrage, jusqu’à la seconde, fournissent un aperçu très clair de la façon de créer un clip TikTok efficace – donc si vous êtes en panne d’inspiration ou si vous n’avez pas le temps de rechercher vous-même les tendances de niche dans l’application, cela pourrait être utile pour votre planification.

À partir de là, TikTok note également que les marques peuvent promouvoir leurs clips pour atteindre un public encore plus large, bien que même sans assistance payante, ce sont de bons types de clips pour aider à établir la présence de votre marque sur TikTok.

Et vous devriez probablement y réfléchir. L’application compte désormais jusqu’à un milliard d’utilisateurs, rivalisant avec Instagram sur ce front, et progressant beaucoup plus rapidement, avec son approche engageante et axée sur la communauté qui contribue à accroître l’intérêt et à amener plus de personnes à passer plus de temps avec les clips TikTok.

Mais les approches publicitaires traditionnelles et interrompues ne fonctionneront pas – vous devez aligner votre création sur les tendances TikTok afin de maximiser sa valeur promotionnelle pour votre marque. C’est pourquoi ces notes sont précieuses et méritent d’être prises en compte dans votre processus.

Vous pouvez lire le guide de présentation complet du contenu de TikTok ici.