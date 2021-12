TikTok fournit des informations et des conseils pour aider les marques à se connecter avec les utilisatrices

TikTok a partagé de nouvelles informations sur la façon dont les marques peuvent se connecter avec les femmes sur la plate-forme, ce qui, selon les recherches, est toujours un élément négligé de la plupart des efforts de marque et de marketing, malgré une prise de conscience générale de l’égalité des sexes et des divisions sociales.

En effet, selon les données d’une enquête de l’ARM, alors que les femmes contrôlent plus des deux tiers des dépenses de consommation mondiales, seulement 9 % d’entre elles estiment que les initiatives de marketing s’engagent activement avec elles et leurs perspectives.

Ce qui est à la fois surprenant et peu surprenant, la dominance masculine étant toujours un élément influent dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, que nous le réalisions ou non.

Dans cet esprit, TikTok affirme que sa plate-forme offre une opportunité significative de se connecter avec les consommatrices, en particulier.

Selon TikTok :

« Pour percer avec les femmes modernes, les marques doivent être authentiques, accessibles, divertissantes, inclusives, centrées sur la communauté et socialement responsables – et TikTok a créé un tout nouvel écosystème qui rend tout cela possible.

Un élément clé de ceci, dit TikTok, est l’approche moins polie du contenu de l’application, ce qui facilite davantage la connexion avec les utilisatrices.

« Contrairement à d’autres plates-formes de contenu qui présentent le sans défaut et le filtré, TikTok consiste à être réel – pas faux. Les femmes sur TikTok se sentent habilitées à être créatives et à s’exprimer comme elles le souhaitent. Qu’elles discutent de leur parcours contre l’acné ou partagent la douleur d’une fausse couche, les femmes trouvent l’acceptation, l’inclusivité et la liberté sur TikTok.

Une extension de cela est que cela permet aux femmes de défendre les marques et les produits qui leur tiennent vraiment à cœur, ce que de nombreux utilisateurs de TikTok font ouvertement.

TikTok dit que 50% de ses utilisatrices recherchent des produits et achètent sur TikTok, tandis que 39% disent que les vidéos TikTok sont parmi les influences les plus susceptibles de les inciter à acheter. En plus de cela, 53% des utilisatrices de TikTok sont motivées pour promouvoir les marques qu’elles aiment via des clips vidéo et des commentaires dans l’application.

Cela pourrait offrir une opportunité significative aux bonnes marques, tout en accordant une attention plus particulière à votre public de consommatrices féminines pourrait également être une approche précieuse pour vos efforts TikTok.

Afin d’améliorer votre marketing à cet égard, TikTok conseille aux marques de :

Rejoindre la conversation – Un conseil clé pour tous les annonceurs potentiels de TikTok est de vous familiariser avec l’application et de maximiser votre compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui résonne avec le public TikTok. Comme le dit TikTok : « Écoutez, engagez-vous et installez-vous confortablement sur la plate-forme ».

Posséder votre point de vue– Assurez-vous d’être fidèle à votre marque et à votre approche, et communiquez les valeurs de votre marque à travers vos clips, en vous alignant sur la nature plus ouverte de l’application.

Associez-vous aux créateurs TikTok au cœur de votre stratégie – Ce qui fonctionne sur TikTok ne sera pas le même que ce qui fonctionne sur d’autres plates-formes et dans d’autres approches marketing, et l’un des meilleurs moyens de vous assurer de vous aligner sur les principales tendances de l’application est de vous associer à des créateurs qui connaissent déjà la plate-forme à l’intérieur et à l’extérieur.

Utiliser le son pour capter toute l’attention de notre public – Enfin, TikTok dit que créer avec un état d’esprit « sonore » est essentiel pour maximiser votre potentiel dans l’application.

Il y a quelques conseils utiles ici, et des statistiques probablement révélatrices qui pourraient vous aider à réfléchir à la façon d’améliorer votre approche marketing pour un public féminin.

Et compte tenu de sa popularité et de son influence croissantes, TikTok pourrait en effet être une fenêtre clé sur ce segment. À considérer dans votre planification 2022.