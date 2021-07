TikTok franchit le cap Facebook : dépasse les 3 milliards de téléchargements | La technologie

L’application TikTok a été téléchargée 3 milliards de fois dans le monde. C’est la première application qui n’appartient pas à l’univers Zuckerberg à atteindre ce chiffre, hors secteur des jeux.

Le chiffre correspond au nombre de fois qu’il a été téléchargé à la fois depuis Google Play et l’App Store selon les estimations de Sensor Tower, et devient ainsi la première application au-delà du monde du jeu et de l’univers Facebook à atteindre ce chiffre.

TikTok devient également la cinquième application en dehors du secteur des jeux à atteindre ce nombre de téléchargements dans l’histoire. Avant TikTok ; seuls WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram, avaient réussi à franchir la barrière de 3 milliards de téléchargements. Jusqu’à aujourd’hui, tous détenus par Facebook.

Au cours du premier semestre de cette 2021, l’application de courte vidéo chinoise a été celle qui a obtenu le plus de téléchargements, avec un total de 382 millions d’installations pour la première fois. Cependant, son meilleur nombre de téléchargements est survenu au cours du premier semestre 2020 en raison de la pandémie qui a contraint des millions de personnes dans le monde à rester chez elles.

La popularité de l’application n’a cessé de croître depuis et on estime que ses utilisateurs passent plus de 850 minutes par mois dans l’application. Cependant, malgré ces bons résultats, Facebook reste l’application avec le plus grand nombre d’utilisateurs uniques par mois, suivi de YouTube.

Les utilisateurs de TikTok et Douyin, le nom d’origine de l’application en Chine, sont plus de 1,3 milliard, derrière les 2,7 milliards de Facebook. TikTok est cependant fondamentalement en concurrence avec Instagram, à qui surpasse les utilisateurs uniques mensuel – Instagram a 1,27 milliard.

Le marché des réseaux sociaux vidéo a mûri et a développé de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps. Instagram a incorporé des bobines il y a quelques mois, très similaires à ce que l’on peut trouver sur TikTok, ce que YouTube a également fait.

Finis les vetos et les doutes sur l’espionnage qui ont été répandus pendant des mois sur la courte application vidéo et sa société mère ByteDance. TikTok continue de développer sa présence dans le monde et a pu générer 2,5 milliards de dollars (environ 2 100 millions d’euros) depuis 2018.

Seules 5 plateformes – dont TikTok lui-même – ont réussi à dépasser la barre des 2,5 milliards de revenus bruts, dont Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video, souligne Sensor Tower.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Lucas Gª Alcalde.