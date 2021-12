TikTok gatekeeps fonctionnalité « Collections » pour la majorité de ses utilisateurs

Pour des raisons inconnues des utilisateurs, la possibilité d’organiser vos vidéos préférées (dans ce que TikTok appelle « Collections ») est disponible pour certains, a été retirée à d’autres, et pour le reste d’entre nous, la fonctionnalité « Collections » n’a tout simplement jamais existé. Les utilisateurs de TikTok se plaignent de la perte ou de l’incapacité d’organiser leurs vidéos préférées depuis des mois, et nous voulons tous avoir la possibilité de mettre nos vidéos préférées à leur place.

Il y a beaucoup de choses à aimer à propos de TikTok – vous pouvez découvrir de la nouvelle musique, regarder les chiens faire des « barkours », apprendre les signaux manuels pour signifier que vous êtes en danger, ou regarder un vlogger de la génération X devenu oncle de la génération Z enseigner le monde à propos du Fantôme de Heilbronn (merci, Hank).

Même si vous pouvez « aimer » ou « favoriser » les vidéos que vous aimez le plus, c’est le seul discernement que la majorité des utilisateurs sont autorisés à faire. La seule différence entre les deux est que les vidéos que vous aimez le plus peuvent être mises en favori, tandis que les vidéos que vous « aimez » simplement vivent dans leur propre espace séparé – souvent, ces vidéos se chevauchent, comme on le voit ci-dessous :

Les vidéos « favoris » sont à gauche, tandis que les vidéos « aimées » sont à droite

Ce n’est pas que je sois une personne tellement organisée que j’ai besoin de pouvoir trier correctement mes vidéos préférées sur TikTok, c’est que je veux pouvoir les mettre dans un endroit qui a du sens. Il y a quelques mois, j’ai mis en favori une vidéo qui comprenait divers exercices d’écriture que je voulais essayer, et ce n’est que récemment que je me suis souvenu que ces exercices existaient même lorsque je faisais défiler l’océan de mes autres vidéos préférées. C’est une fonctionnalité si simple à ré-implémenter, et cela ferait toute la différence.

Ce qui est encore plus déroutant que de ne pas permettre à l’intégralité de son milliard d’utilisateurs de classer correctement leurs vidéos, c’est que certains utilisateurs ont déjà eu la possibilité (et en ont ensuite été inexplicablement dépouillés) de catégoriser leurs favoris, tandis que d’autres sont toujours en mesure d’utiliser le » Fonctionnalité « Collections » :

Le profil d’un utilisateur mettant en valeur ses collections

Ne pas avoir la possibilité d’organiser vos TikToks préférés revient à ne pas pouvoir organiser de photos dans une application de partage de photos – imaginez si vous avez mis en favori une photo de votre pellicule, et que le dossier « favoris » sur votre téléphone était le seul endroit que ta photo a vécu. Je pense que c’est bien d’organiser vos photos dans des lieux et des périodes, n’est-ce pas ? Sans parler des autres applications de médias sociaux telles qu’Instagram, Snapchat et Pinterest (la plate-forme d’organisation des médias sociaux d’origine) ont toutes au moins une fonctionnalité qui vous permet de regrouper des vidéos, des clichés ou des publications.

Il existe cependant une solution à ce problème, mais cela inclut le téléchargement d’une application supplémentaire sur votre téléphone (telle que PinTok , PickTock ou Odin); si vous êtes prêt à ajouter quelque chose de plus à votre écran d’accueil, l’une de ces applications est une option parfaitement acceptable. Mais si tout ce que vous voulez faire est de mettre un TikTok d’invites de journal dans une collection appelée « exercices d’écriture », pour l’instant, nous devrons trier nos propres désordres numériques jusqu’à ce que TikTok rende la fonctionnalité « Collections » universellement disponible.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :