TikTok interdit les promotions d’investissement, y compris les annonces de crypto-monnaie

L’application populaire de médias sociaux basée en Chine, TikTok, avec environ 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois, a mis à jour sa politique de contenu de marque pour interdire à l’échelle mondiale de vanter les services financiers, y compris les crypto-monnaies.

Outre les cryptos, cette interdiction couvre également, mais sans s’y limiter, les prêts des sociétés Forex, les cartes de crédit, les systèmes pyramidaux, les services d’investissement, les systèmes d’enrichissement rapide, la gestion des actifs monétaires et l’achat immédiat des sociétés payantes.

La politique publicitaire du géant des médias sociaux stipulait que les services financiers étaient autorisés à faire de la publicité auprès des utilisateurs de plus de 18 ans. Cependant, les publicités pour les crypto-monnaies sont interdites sur la plate-forme.

Cette démarche vise à mettre un terme à la promotion des investissements à haut risque sur les réseaux sociaux.

En février, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a publié un rapport selon lequel TikTok avait été utilisé pour cibler les jeunes investisseurs cherchant à gagner de l’argent rapidement.

“Les résultats révèlent qu’il existe un nouveau groupe de consommateurs plus jeunes et plus diversifiés qui s’impliquent dans des investissements à haut risque, potentiellement motivés en partie par l’accessibilité offerte par les nouvelles applications d’investissement”, lit-on dans le rapport.

Le mois dernier, TikTok s’est également associé à Citizens Advice pour déployer des vidéos sur la prise de décisions financières éclairées. À l’époque, a déclaré la société, elle souhaitait aider les utilisateurs à devenir confiants et attentifs à la désinformation financière.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.