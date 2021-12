TikTok Kitchens apportera des créations culinaires virales aux fans

TikTok s’associe à Virtual Dining Concepts (VDC) pour lancer TikTok Kitchens, un service de livraison uniquement qui préparera certaines des recettes les plus tendances de l’application, rapportées pour la première fois par Bloomberg. TikTok et VDC ouvriraient environ 300 emplacements à travers les États-Unis pour commencer, mais prévoient de s’étendre à environ 1 000 d’ici la fin de 2022.

TikTok Kitchens fonctionnera à partir de restaurants existants, y compris des chaînes appartenant au cofondateur de VDC, Robert Earl, telles que Buca di Beppo et Bertucci’s. Il s’agit essentiellement d’un service de cuisine fantôme, mais contrairement à certaines entreprises de ce créneau, les cuisines de VDC ne semblent pas fonctionner à partir de cuisines satellites converties en remorques dans les parkings. Comme le VDC décrit les notes de service, TikTok Kitchens utilisera la cuisine et les employés existants d’un restaurant, mais fournira la formation, l’emballage des aliments et les recettes provenant de TikTok.

Le menu comprendra initialement les pâtes virales au four à la feta, les côtes levées de maïs, les chips de pâtes et le smash burger

Pour garder les choses à jour, le menu tournera tous les trimestres, compte tenu de la rapidité avec laquelle le contenu viral va et vient sur la plate-forme. Bloomberg dit que le menu comprendra initialement les pâtes virales au four à la feta – qui étaient apparemment la recette la plus recherchée sur Google en 2021 – des lanières de maïs frites à l’air connues sous le nom de côtes de maïs, les croustilles de pâtes croustillantes recouvertes de fromage, ainsi que le smash burger. Les créateurs qui ont inspiré les recettes de la carte recevront une partie des bénéfices, comme l’indique le communiqué.

« Les créateurs recevront un crédit pour les plats du menu et figureront en bonne place tout au long de [the] promotion », a déclaré la porte-parole de TikTok, Elena Saavedra, dans une déclaration à The Verge. « Pour être clair, il s’agit d’une campagne pour proposer des aliments TikTok aux fans, pas d’une entreprise dans le secteur de la restauration. »

VDC a déjà connu le succès avec MrBeast Burger, une cuisine virtuelle que le YouTuber ultra-populaire, MrBeast, a lancé pour la première fois vers la fin de 2020. Bloomberg note que MrBeast a vendu un million de hamburgers en seulement trois mois, et qu’il y a maintenant 1 500 cuisines partout les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.