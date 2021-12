TikTok laisse Google derrière lui et se proclame le site Web le plus visité et le plus populaire au monde

Il y a quelques années, personne ne pouvait atteindre suspect qu’une plate-forme doit se côtoyer ou même surmonter au google géant, arrachant le publication sur le Web plus a visité Oui populaire. Contre toute attente, l’une des plateformes les plus récentes, TIC Tac, a réussi surmonter cette Étape importante.

Tik Tok atteint le sommet et est la plateforme la plus visitée au monde

Ainsi, le géant de l’Internet a été évincé de la première position par une plate-forme qui offre sans fin contenu, pour tous les les plaisirs et pour tous les âges. C’est du moins ce que reflète l’étude Bilan de l’année Internet 2021, réalisé par Cloudflare.

L’application grimpait des positions jusqu’à ce qu’elle atteigne le sommet

Ce portail est venu répertorier tous les sites Web qui reçoivent le plus de visites au fil du temps et dans le monde. L’application chinoise a réussi à s’imposer dans le première place. Cette croissance ne s’est pas produite du jour au lendemain, puisque TikTok était depuis des années postes d’escalade avec à peine opposition.

Concernant la liste faite l’année dernière, la plateforme a atteint la septième place, et n’a été dépassée que par d’authentiques mythes Internet : Google, Facebook, Microsoft, Apple Netflix Oui Amazon. Presque rien.

La plateforme surpasse le reste des géants américains

Comme le rapport nous l’assure, TikTok a obtenu son meilleur score mondial en termes de circulation le passé 17 février. Cette tendance s’est répétée deux fois de plus au cours des mois de mars et juin. Le mois de août était la clé de la plate-forme, réalisant Être placé définitivement dans le Haut.

La nouvelle la plus choquante de cette étude est que TIC Tac, qui a réussi à être mondial connu depuis un peu plus d’un an, il a atteint surpasser Google.com et à tous ses portails auxiliaires, tels que Cartes, Actualités et Photos.

Une curiosité concernant cette liste est que TikTok est le seul site Web pas des États-Unis qui a non seulement réussi à se faufiler dans le Top 5, mais c’est le plus populaire de tous en cette année 2021.

