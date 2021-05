TikTok lance de nouvelles vidéos avec le narrateur vocal après ByteDance poursuivi par l’acteur

Une nouvelle voix raconte des vidéos officielles de TikTok au milieu d’un procès intenté par le propriétaire de l’ancienne voix.

Le changement intervient environ trois semaines après qu’un acteur canadien a déposé une plainte contre ByteDance. La poursuite pour violation du droit d’auteur allègue que ByteDance a utilisé la voix du Canadien sans sa permission.

«Ils m’ont remplacé par une autre voix», déclare Bev Standing, une comédienne ontarienne. Elle dit avoir été informée pour la première fois du remplacement par un e-mail envoyé par un journaliste. Les nouvelles vidéos sur le compte officiel TikTok présentent la nouvelle voix – tandis que les vidéos plus anciennes présentent toujours la voix de Standing.

Selon les experts juridiques, cette décision peut être une reconnaissance du fait que Standing a subi des dommages. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que ByteDance choisira de régler l’affaire. Standing dit qu’elle fait des voix off pour des publicités, des vidéos d’entreprise et plus encore en tant que pigiste à temps plein depuis 2014.

Standing a déposé sa plainte contre la société mère de TikTok ByteDance début mai à New York pour la fonction de narration vocale des vidéos de la société.

Le procès allègue qu’une version générée par ordinateur de la voix de Standing a été intégrée dans une fonctionnalité qui convertit le texte saisi dans l’application en une voix. Il permet de lire du texte à des fins d’accessibilité. Dans le procès, Standing dit qu’elle pense que TikTok a obtenu sa voix à partir d’enregistrements qu’elle a réalisés pour l’Institute of Acoustics, un organisme de recherche du gouvernement chinois en 2018.

Standing a déclaré que son travail consistait à lire des milliers de phrases en anglais qu’on lui disait être pour la traduction. Standing pense que ces enregistrements ont été à la base des données fournies à un algorithme pour entraîner un ordinateur à générer une narration texte-parole.

«C’est une étape positive dans la façon dont ils atténuent leurs dommages», déclare Pina D’Agostino, professeure agrégée à la Osgoode Hall Law School de l’Université York. «Et quand vous atténuez, vous reconnaissez que nous avons fait quelque chose de mal, et vous essayez d’améliorer les choses.»

D’Agostino dit que cela pourrait être un signal que ByteDance cherche à régler l’affaire après tout.

Cela pourrait générer beaucoup de mauvaise publicité pour l’entreprise. Standing dit que si l’entreprise se résout, elle souhaite que TikTok supprime ses fichiers de leurs archives et supprime les vidéos qui présentent sa voix, ainsi qu’une compensation financière.

Daniel Tsai, un autre expert en droit de Toronto, affirme que TikTok n’est guère incité à s’installer. L’entreprise ne perd pas de revenus ni de clients à cause de l’affaire, ce qui signifie qu’une nouvelle voix pourrait être la seule concession que TikTok fait – à moins qu’elle ne soit forcée par un jugement juridique à leur encontre.