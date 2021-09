TikTok lance des ressources sur la santé mentale pour ses utilisateurs alors qu’Instagram fait face à des critiques

TikTok bat YouTube en temps de visionnage moyen 0:43

. – TikTok déploie de nouvelles ressources pour soutenir le bien-être de ses centaines de millions d’utilisateurs, dont la majorité sont des adolescents et des jeunes adultes.

Los recursos incluyen guías en la aplicación que abordan temas como “señales de estar pasando dificultades”, “pasos para crear una conexión” y consejos sobre la alimentación y las preocupaciones corporales, con el objetivo de ayudar a las personas que están lidiando con problemas de santé mentale.

“Nous sommes fiers que notre plate-forme soit devenue un lieu où les gens peuvent partager leurs expériences personnelles en matière de bien-être mental, trouver une communauté et se soutenir mutuellement, et nous prenons notre responsabilité de garder TikTok comme un espace sûr pour ces conversations très importantes. ” a déclaré Tara Wadhwa, directrice de la politique américaine de TikTok, dans l’annonce du 14 septembre.

TikTok a également développé ses interventions dans les moteurs de recherche. Recherchez des mots ou des expressions comme « suicide » et vous trouverez des informations sur les ressources de soutien locales qui offrent des conseils sur les options de traitement. Si vous choisissez d’afficher les résultats de la recherche, vous verrez généralement du contenu éducatif ou de soutien sur le suicide, plutôt que des TikToks potentiellement dangereux.

“C’est une excellente idée et à peu près tout ce qu’une plate-forme peut faire, car à part cela, nous sommes entrés dans une censure de contenu plus extrême et peut-être même … en monétisant des choses qui sont censées être des ressources utiles”, a déclaré Mike C Parent, psychologue. et professeur agrégé au département de psychologie de l’éducation à l’Université du Texas à Austin.

“Il est important de parler de suicide et de troubles de l’alimentation et de ne pas supprimer ce contenu”, a-t-il ajouté. Certaines personnes pourraient penser que parler de suicide rendra les adolescents plus enclins à essayer, a déclaré Parent, mais ce n’est pas toujours le cas.

L’annonce de TikTok fait suite à une histoire du Wall Street Journal (WSJ) alléguant que Facebook a minimisé publiquement les effets d’Instagram sur la santé mentale des adolescents, bien que la propre enquête de Facebook aurait révélé de graves impacts négatifs.

“Alors que l’histoire (WSJ) se concentre sur un ensemble limité de résultats et les présente sous un jour négatif, nous soutenons cette recherche”, a déclaré Karina Newton, responsable des politiques publiques d’Instagram, dans un communiqué. « Cela montre notre engagement à comprendre les problèmes complexes et difficiles avec lesquels les jeunes peuvent être confrontés, et cela éclaire tout le travail que nous faisons pour aider ceux qui rencontrent ces problèmes. La question qui préoccupe beaucoup de gens est de savoir si les médias sociaux sont bons ou non. mauvais pour les gens. La recherche à ce sujet est mitigée; cela peut être les deux. “

Instagram dispose d’outils, tels qu’un message “Obtenir de l’assistance” dirigeant les utilisateurs vers des lignes d’assistance et d’autres conseils, visant à aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis un certain temps, selon un porte-parole de l’entreprise.

Avantages et inconvénients des changements

Le psychologue basé à Chicago, John Duffy, a déclaré par e-mail que bon nombre de ses jeunes clients disent avoir d’abord appris la dépression, l’anxiété, les problèmes d’attention et les troubles de l’alimentation sur TikTok.

“J’ai vu certaines de ces vidéos, certaines d’autres enfants et d’autres publiées par des professionnels, et beaucoup d’entre elles sont précises, informatives et très utiles”, a déclaré Duffy, qui travaille avec des adolescents, des parents, des couples et des familles et a écrit « Parenting the New Teen in the Age of Anxiety ». “Je suis heureux que de bonnes informations liées à la santé mentale soient disponibles pour nos jeunes sur une plate-forme qui les engage.”

“Cela dit, ces changements ne suffisent pas”, a ajouté Duffy. Les adolescents comptent souvent sur le contenu de TikTok pour se diagnostiquer et se soigner, ce qui peut être dangereux sans la surveillance d’un adulte. “Il est essentiel que TikTok précise que sa plate-forme ne remplace pas les soins de santé mentale directs.” Au bas de son “Guide de bien-être”, TikTok indique que les guides sont uniquement à des fins d’information et d’éducation et ne sont pas “destinés à fournir des services médicaux ou de santé mentale”.

De plus, les guides, qui ont été créés avec l’aide d’organisations spécialisées telles que Crisis Text Line, l’Association internationale pour la prévention du suicide, Live for Tomorrow, Samaritans of Singapore, Samaritans (UK) et la National Association for Eating Disorders , existent dans le Centre de sécurité TikTok.

Pour y accéder, les utilisateurs doivent se rendre sur leur profil, cliquer sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit, puis faire défiler jusqu’à la section « Support », où ils peuvent cliquer sur « Centre de sécurité ».

“L’aspect général de l’expérience utilisateur est que tout ce qui est important doit être à un clic ou moins de l’utilisateur”, a déclaré Parent. “Le mettre en plusieurs clics forme une barrière.”

TikTok disposait déjà d’étiquettes d’avertissement et d’écrans de désactivation sur les vidéos au contenu sensible ou pénible. La société développe cela en appliquant également les avertissements aux résultats de recherche, pour des expressions telles que “maquillage effrayant”.

Offrir des avertissements concernant du matériel sensible au déclencheur est courtois dans certains contextes, mais la recherche a montré que ces avertissements peuvent être une arme à double tranchant, car les gens peuvent parfois de plus en plus intégrer le traumatisme dans leur identité plutôt que de considérer le contenu comme quelque chose à traiter. devenir en meilleure santé, a déclaré Parent.

“Cela aboutit peut-être à ce que, en psychologie, nous appellerions un comportement sûr, ce qui semble bien, mais n’est en fait pas sain”, a déclaré Parent. “C’est comme une personne qui a peur des araignées et vous ne lui montrez jamais une photo d’araignées ; eh bien, il n’arrêtera jamais d’avoir peur des araignées.”

Conseils pour les parents et les adolescents

Il est important d’avoir une communication ouverte avec les adolescents avant que des problèmes ne surviennent, a déclaré Parent. Si les parents soupçonnent que l’utilisation des médias sociaux par leurs adolescents nuit à leur santé mentale, ils ne devraient pas les punir, a-t-il ajouté. au lieu de cela, ils devraient embaucher un professionnel de la santé mentale qui peut arbitrer ces conversations de manière à mieux trouver un écho auprès des jeunes.

N’oubliez pas non plus que l’utilisation problématique des médias sociaux liée à des problèmes tels que l’image corporelle peut être davantage un symptôme que la cause du problème de l’adolescent, selon Parent.

“Les problèmes d’image corporelle existaient bien avant les médias sociaux. Et maintenant, nous vivons à une époque où vous pouvez accéder aux médias sociaux et trouver des images de personnes comme modèles que vous n’avez jamais vues auparavant”, a déclaré Parent. “Avant, c’était un groupe de Blancs et peut-être Tyra Banks, et ils étaient tous maigres et avaient un look particulier.”

Les parents devraient se familiariser avec les plateformes de médias sociaux, en particulier les éléments liés à la santé mentale, et parler ouvertement avec leurs adolescents de ce dont ils sont témoins, a déclaré Duffy.

Pour les adolescents, être au courant des canulars courants sur les réseaux sociaux tels que les filtres et les modifications cosmétiques et changer votre consommation de réseaux sociaux peut aider.

Hotlines suicide

Si vous vivez aux États-Unis et avez des idées suicidaires, vous pouvez appeler le 1-800-273-8255 pour joindre la National Suicide Prevention Line, qui fournit une assistance gratuite et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ou de détresse suicidaire. Vous pouvez en savoir plus sur leurs services ici, y compris leur guide sur ce qu’il faut faire si vous voyez un langage suicidaire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également appeler le 1-800-273-8255 pour parler à quelqu’un de la façon dont vous pouvez aider une personne en crise. Pour obtenir de l’aide en cas de crise en espagnol, appelez le 1-888-628-9454.

Si vous habitez en dehors des États-Unis, l’Association internationale pour la prévention du suicide fournit un répertoire mondial de ressources et de lignes directes internationales. Vous pouvez également vous tourner vers Befrienders Worldwide.

Entrez ici pour voir où chercher de l’aide dans les pays d’Amérique latine et en Espagne.