TikTok ajoute une autre option pour faciliter davantage de partenariats marque/créateur avec le lancement d’une nouvelle plate-forme « Creative Exchange » qui permettra aux marques de présenter un brief de campagne, auquel les créateurs pourront ensuite répondre et organiser des offres de contenu sponsorisé.

Comme expliqué par TikTok :

« La plate-forme TikTok Creative Exchange donne aux spécialistes du marketing un accès instantané à une sélection des meilleurs partenaires créatifs TikTok du secteur et permet une collaboration efficace à grande échelle. Notre réseau d’experts créatifs aidera à adapter et personnaliser le contenu pour améliorer les performances des publicités sur TikTok et générer des résultats commerciaux.

Le processus est assez simple : les marques s’inscrivent à la plate-forme Creative Exchange (disponible pour les marques avec des profils vérifiés), qui fournit ensuite un aperçu de vos options de pitch et de la manière dont vous souhaitez définir le projet souhaité.

Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez choisir parmi une gamme de types de campagnes, y compris « Story » et « Product Intro », qui fourniront plus de contexte sur ce que vous recherchez exactement de la part de partenaires créatifs potentiels.

À partir de là, vous remplissez un formulaire qui couvre les bases de la marque/du produit pour que les créateurs puissent l’évaluer.

Les créateurs concernés, qui peuvent également s’inscrire à la plateforme, recevront alors des notifications par e-mail sur les projets correspondant à leur profil, à partir desquels ils pourront accepter un projet et initier un échange direct avec le client. Les créateurs pourront également inviter des collaborateurs et télécharger des concepts créatifs directement sur la plate-forme, facilitant ainsi une communication et une connexion complètes. Les marques auront la possibilité de partager ou non des données sur des campagnes en direct avec des partenaires créatifs.

C’est le dernier outil de TikTok pour aider les créateurs à maximiser leur potentiel de revenus grâce à des clips TikTok, avec une vidéo courte offrant une possibilité limitée de placement direct d’annonces, ce qui désavantage la plate-forme en ce qui concerne la monétisation efficace des efforts des utilisateurs. Sur YouTube, les créateurs peuvent inclure des publicités pré et mid-roll pour gagner de l’argent avec leur travail, mais des clips plus courts rendent cela plus difficile, ce qui laisse généralement les collaborations de marque comme l’outil clé pour gagner de l’argent dans l’application.

TikTok sait qu’il doit fournir plus de potentiel de monétisation, sinon ses meilleures stars dériveront plutôt vers YouTube et Instagram, où elles peuvent faire une grosse banque, c’est pourquoi elle cherche à ajouter autant de voies de collaboration que possible pour faciliter les arrangements de contenu sponsorisé.

TikTok a également son Creator Marketplace, qui permet aux marques de trouver et de se connecter avec des partenaires créatifs potentiels, ce qui est essentiellement le même, en principe, pour cette nouvelle plate-forme, bien que la plate-forme Creative Exchange soit conçue pour faciliter encore plus la tâche des marques et des créateurs. s’associer, en réduisant la contribution requise des marques pour rationaliser et simplifier davantage le processus.

Et étant donné l’accent créatif des clips TikTok, il est logique d’aider les marques à trouver une assistance créative pour leurs campagnes. Les approches publicitaires traditionnelles et perturbatrices ne fonctionneront pas sur TikTok – les marques doivent généralement adopter une approche plus organique de leurs promotions, afin de s’intégrer dans les flux d’utilisateurs et de plaire au public TikTok.

Ce qui, bien sûr, nécessite une certaine compréhension des normes de la plate-forme et de ce qui fonctionne – c’est pourquoi les options de collaboration sont un bon moyen de créer des campagnes.

TikTok indique que la première phase de TikTok Creative Exchange est désormais disponible pour un nombre limité d’annonceurs – les marques et les créateurs peuvent en savoir plus et rejoindre le programme pilote (le cas échéant) ici.